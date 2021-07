E’ uno di quelli che davanti a casa, e via Ridola lo è per amicizie, Sezione e devozione, ci tiene che sia pulito. Non ci pensa due volte e armato di ramazza e secchione igienizza la chianca e il bidone. Ed è quello che ha fatto davanti al bidone metallico della raccolta differenziata dei rifiuti prossimo all’edicola dei giornali di Franco Capolupo. Alla base una concrezione di urine, resti di cibo e altro ancora, indecorose da vedere e da sentire all’olfatto. E così armato di secchione e di un concentrato di detergenti e disinfettanti ha effettuato ripetuti lanci di acqua, quasi fosse un ‘’canadair’’ di piazza. Decoro restituito e caffè e sigarette d’obbligo. L’invito è sempre lo stesso ai maleducati, che se ne fregano di abbandonare rifiuti e bisogni d’affezione senza raccoglierli…,e ai cittadini di dare il buon esempio. Uno spaccato di altri tempi, quando i materani pulivano ‘’ mnnov’n’’ davanti all’uscio di casa. Merita un attestato al decoro urbano, per la efficacia mostrata nell’andare a fondo allo sporco come ‘’Mastro Lindo’’.



E la voce di quel piccolo e grande gesto è arrivata anche presso una nota azienda produttrice di detergenti. Lo vorrebbero come testimonial per uno spot per piazza Venezia, a Roma. Pulirla tutta? E’ una parola. APPeppino medita di fare un appello ai “forti ramazzatori’’. Sua moglie Antonella e la responsabile pari opportunità del movimento APPeppino , Antonella Presta, sono al lavoro per il reclutamento. Compenso in natura:gloria da pollice verde profumato di varechina(termine dialettale) o candeggina, fornitura gratis di secchi, ramazze e detergenti per un mese e adesione alla campagna di Legambiente ‘’ Puliamo il mondo’’. Vito Evangelista, che vede meglio degli altri per ovvi motivi, ha scosso la testa commentando ‘’ E’ una parola…’’. E ha suggerito dopo essersi consultato con il responsabile piani giornalieri di “APPeppino’’ Eustachio Greco di fare le cose un po’ alla volta all’insegna del ‘’ Non fare il sarchiapone, usa il secchione’’. Si puo’ fare. Naturalmente si parte da via Ridola…