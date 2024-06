Decoro al diurno. Appello anche in dialetto

Qualcuno, di scarse vedute, sorriderà. Ma quanto fatto ad Altamura per tenere alto il decoro dei servizi igienici, l’antico Diurno, nello spazio sottostante i giardini del centro a ridosso di piazza Zanardelli, va apprezzato per l’efficacia di un messaggio scritto in italiano, inglese e barese. Meglio, in dialetto altamurano. Sulla vetrata a specchio è riportata la frase ” Trovare pulito è un piacere..lasciae pulito è un dovere!, seguita dalla traduzione in inglese ” Finding it clean is à pleasure…Leaving it clean is a duty! e da quella dialettale ..”Acchjè pulita jè nu piacera…allasè pulita jè nu dovere!”. Vero. Davvero un bell’esempio di comunicazione efficace, perchè recupera anche il dialetto.Il rispetto per il decoro deve venire da tutti : turisti e cittadini.