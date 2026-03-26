De Profundis per quel Pino. Era scritto…e scrivono Bennardi, Udc , Legambiente e l’assessore Buccico

Malati o in equilibrio precario parte delle piante di Matera, censite in passato o che hanno richiesto interventi di abbattimento in una base a una ricognizione municipale, continuano a destare commenti di diverso tono e angolazione da parte di partiti e associazioni. Quel ”si poteva evitare?”, ”…ma sono le modalità e i tempi giusti per farlo” e ” …Parlano le carte redatte in passato alle quali dare attuazione” si rincorrono tra osservazioni, responsabilità e opportunità nel botta e risposta tra l’ex sindaco di Matera Domenico Bennardi(M5s), l’Unione di centro e Circolo Legambiente Matera, Rete dei Quartieri Materani,Italia Nostra Sezione di Matera sul progetto di ”Corridoi ecologici urbani ” di cui tener conto, chiedendo trasparenza e partecipazione e,infine, la argomentata nota dell’assessore comunale all’ambiente Rocco Buccico. Ma forse occorrerebbe una informazione organica e puntuale, con tanto di cronoprogramma sugli interventi che prima o poi interesseranno altre piantumazione cittadine( indicando dove andranno piantati nuovi alberi, in sostituzione di quelli abbattuti) all’insegna di Un Piano e di un Regolamento del verde che esiste. A meno che non si decida (quando? e come?) di modificarlo. Nel frattempo ”de profundis” per il pino di via Annibale di Francia.

Abbattimento albero in via Annibale Maria di Francia: chiarimenti, sicurezza pubblica e tutela della fauna

L’Assessore comunale all’Ambiente Rocco Michele Buccico interviene in merito alle critiche circolate sui social e riprese da organi di informazione locale relativamente all’abbattimento programmato di un albero ad alto fusto in via Annibale Maria di Francia a Matera.

L’intervento è stato disposto per ragioni di sicurezza pubblica e si fonda su una perizia tecnica di stabilità arborea (VTA/VSA) svolta nell’ambito del progetto comunale di riqualificazione e miglioramento della rete di corridoi ecologici e delle aree verdi cittadine.

La base tecnica dell’azione è riconducibile a una valutazione di stabilità arborea (metodo visivo e strumentale/tecnico) svolta nell’ambito dell’incarico affidato a D.R.E.AM. Italia per il progetto “Interventi di miglioramento della rete dei corridoi ecologici e delle aree verdi del territorio di Matera”. Nella relazione tecnica si precisa che lo studio ha interessato 237 alberi, con approfondimenti strumentali su 43 esemplari tra cui il pino “tirantato”, e che i rilievi sono stati svolti nel mese di settembre 2024.

Per l’esemplare di via Annibale Maria di Francia (Pinus pinea), la perizia documenta elementi di criticità riconducibili soprattutto al contesto di radicazione e alle condizioni strutturali/gestionali pregresse. In particolare, nella relazione si descrive che i lavori di adeguamento della viabilità successivi alla messa a dimora avrebbero comportato un abbassamento del piano di campagna “fin nei pressi del colletto di almeno 3 metri”, con eliminazione delle radici in quella porzione di terreno.

Nella scheda VTA dedicata all’abbattimento su via Annibale Maria di Francia, per l’albero identificato come ID 11303 (Pinus pinea) sono riportati ulteriori profili di rischio: crescita su scarpata prospiciente un’arteria principale, presenza di grossi tagli sulle branche principali e presenza di doppi ancoraggi/tiranti su una branca che risultano inglobati, tutti elementi di stress e alterazioni legate al sito

La perizia assegna all’esemplare una classe di propensione al cedimento elevata (CPC “D”) e prescrive l’abbattimento entro un arco temporale definito. L’Assessore comprende il valore naturalistico e paesaggistico che un grande albero può avere per la comunità, pur non rientrando nell’alveo degli “alberi monumentali” o nel censimento degli alberi “posatoi” (ovvero quelli che permettono agli uccelli di posarsi e riposare); proprio per questo, ogni scelta di abbattimento viene considerata come ultima opzione, solo quando la riduzione del rischio non può essere garantita con misure ordinarie e in presenza di possibili conseguenze gravi per l’incolumità delle persone in un’area urbana interessata da traffico e alta frequentazione. In merito alla tutela della fauna, l’Assessore precisa che gli aspetti faunistici sono parte integrante delle valutazioni e delle cautele operative. Matera dispone di un Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali che tutela in modo specifico i nidi e disciplina gli interventi nel periodo riproduttivo, prevedendo limitazioni e divieti, con eccezione dei casi di pericolo imminente.

In particolare, durante la fase operativa dell’abbattimento sono state eseguite riprese video e fotografiche, anche a fini documentali, per accertarsi dell’assenza di nidi sull’esemplare.

L’Assessore ricorda che l’intervento è stato oggetto di informazione attraverso i canali istituzionali e tramite comunicazioni riprese dagli organi di stampa locali. In particolare, sono state diverse le interlocuzioni anche con i referenti di Legambiente ai quali nei mesi scorsi è stata illustrato il piano degli interventi programmati.

Tali “Interventi di miglioramento della rete dei corridoi ecologici e delle aree verdi del territorio di Matera” si inseriscono anche nel più ampio riconoscimento internazionale ottenuto -qualche giorno fa- dalla città come “Tree City”, a conferma di una strategia che punta a qualità, manutenzione e gestione responsabile del patrimonio arboreo. L’Assessore nel riconfermare la sua piena disponibilità al dialogo ringrazia i cittadini per le segnalazioni e conferma che sicurezza, tutela ambientale e rispetto delle regole restano principi guida dell’azione amministrativa.”



Matera, Abbattimento Pino di Via di Francia. Bennardi risponde all’UDC: “La coerenza è nel rispetto delle regole, non nell’abbattere alberi durante il ritorno dei rapaci protetti”

“In merito alle dichiarazioni dell’UDC, è necessario ristabilire la verità dei fatti e separare la corretta programmazione amministrativa dalla gestione sconsiderata e intempestiva degli interventi sul campo.

Innanzitutto, bisogna chiarire che programmare non significa distruggere in modo indiscriminato. La mia Giunta ha avuto il merito di intercettare importanti finanziamenti per i “Corridoi Ecologici” con l’obiettivo dichiarato di rigenerare il verde urbano e non di impoverirlo. Sono lieto di questo indiretto riconoscimento, perché è merito di questi fondi ottenuti dalla mia Giunta nel 2021, che sono stati avviati i cantieri di Villa Comunale, Parco dei Quattro Evangelisti e altre aree verdi. Le perizie tecniche commissionate all’epoca servivano proprio a conoscere lo stato di salute degli alberi per poterli curare e mettere in sicurezza, prevedendo l’abbattimento solo come ultima ed estrema ratio e, soprattutto, sempre nel rigoroso rispetto dei tempi della natura e delle norme vigenti.

L’UDC sembra dimenticare, o ignorare volutamente, che il Comune di Matera ha un Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali che all’Articolo 41 vieta espressamente gli abbattimenti di alberi utilizzati come “dormitori” dai falchi grillai. Un’amministrazione coerente e rispettosa dei propri regolamenti avrebbe dovuto semplicemente gestire la cronologia del cantiere, anticipando o posticipando l’intervento di pochi mesi per evitare di colpire il simbolo della nostra biodiversità proprio nei giorni del suo arrivo a Matera.

Sostenere che l’unica via sia l’abbattimento immediato a fine marzo è una palese ammissione di incapacità gestionale. Poiché l’albero è monitorato e tirantato da tempo, era doveroso procedere con una messa in sicurezza temporanea supplementare per garantire l’incolumità pubblica fino ad agosto, tutelando al contempo una specie protetta a rischio estinzione. Non si può utilizzare un progetto nato per favorire l’ecologia urbana come scusa per violare i principi base della tutela ambientale.

Infine, non dimentichiamo che quel pino ha circa 70 anni e i palazzi circostanti sono stati costruiti successivamente. È troppo facile oggi colpevolizzare la natura quando è stato l’uomo a circondarla di cemento e asfalto, comprimendo i suoi spazi vitali. La nostra visione politica prevedeva una convivenza sicura e armoniosa, non l’eliminazione sistematica del patrimonio arboreo storico. Continuerò a pretendere trasparenza attraverso l’accesso agli atti, perché la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente devono camminare insieme, e non essere messe l’una contro l’altra da una cattiva gestione amministrativa.”

Domenico Bennardi

Consigliere Comunale Matera

UDC Matera: sul pino di viale Europa coerenza e sicurezza.

L’abbattimento? Previsto da un progetto della Giunta Bennardi

MATERA, 26 Marzo 2026 – In merito alla diffida del consigliere comunale Domenico Bennardi, relativa all’esemplare di pino in via Annibale Maria di Francia, l’UDC Matera intende fare chiarezza su una vicenda che sta assumendo i contorni del paradosso politico, a scapito della verità tecnica e della sicurezza dei cittadini.

È doveroso dare il giusto risalto alla “brillante” operazione avviata proprio dalla precedente amministrazione: l’abbattimento del pino in oggetto è stato infatti decretato dal gruppo di lavoro incaricato personalmente dall’allora Sindaco Bennardi. Tale previsione è parte integrante del progetto per i “Corridoi Ecologici”, candidato e approvato dalla sua stessa Giunta, nella delibera n°16 del 28 gennaio 2022.

Oggi, a finanziamento acquisito, ci troviamo di fronte a un’opposizione che diffida il Comune dal compiere esattamente ciò che essa stessa aveva pianificato e messo nero su bianco nelle relazioni tecniche. La mancata attuazione di uno studio commissionato proprio da Bennardi, che certifica un rischio concreto per la pubblica e privata incolumità, comporterebbe oggi gravissime responsabilità civili e penali in capo a chi decidesse di ignorare tali perizie.

La relazione VTA (Visual Tree Assessment), cuore tecnico del progetto ereditato, conferma che l’esemplare presenta criticità strutturali non sanabili e con un fattore di sicurezza basso. La rimozione, insomma, non è una scelta politica, ma un obbligo di legge per prevenire schianti improvvisi in un’area, tra l’altro, ad alta densità di traffico.

L’UDC di Matera, inoltre, ribadisce che l’intervento è pienamente conforme alle delibere di Giunta regionale e ai regolamenti vigenti in materia. La biologia del Falco Grillaio chiarisce che il mese di marzo non coincide con il periodo sensibile di deposizione e schiusa. L’intervento attuale non interferisce quindi con la riproduzione della specie.

Le norme di tutela ambientale prevedono sempre la prevalenza della sicurezza pubblica. Un albero instabile in area urbana rappresenta un pericolo immediato che non può essere posticipato per ragioni ideologiche.

«Siamo sorpresi che il consigliere Bennardi firmi diffide contro i risultati di studi tecnici da lui stesso promossi», dichiarano i rappresentanti di UDC Matera. «La vera gestione del verde richiede coerenza: non si possono candidare progetti per ottenere finanziamenti e poi bloccarne l’esecuzione per puro calcolo elettorale, mettendo a rischio la vita dei materani. Noi procediamo con la responsabilità che la sicurezza dei cittadini impone».

Matera, 26 marzo 2026



Progetto corridoi ecologici a Matera: Legambiente, Rete delle associazioni di quartiere materane e Italia Nostra rivendicano trasparenza e partecipazione

“E’ incominciata l’attuazione del Progetto “Interventi di miglioramento della rete di corridoi ecologici e aree verdi del territorio di Matera”. (Legge regionale n.53 del 31 novembre 2021 /Finanziamento per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata).

Il Progetto, finanziato con 1 milione e 700 mila euro, è in fase di esecuzione.

Subito dopo averne avuto notizia, il Circolo Legambiente Matera ha inviato tramite PEC all’Assessore al Verde e per conoscenza al Dirigente dell’ufficio interessato, oltrechè all’Assessore alla Partecipazione, una nota in cui esponeva le sue considerazioni principalmente in ordine al numero degli abbattimenti arborei previsti ed alla scelta delle nuove essenze scelte per la compensazione, denunciando altresì in prima istanza l’assenza di qualsiasi iniziativa da parte del Comune volta alla realizzazione della partecipazione da parte dei cittadini.

(A questo proposito è da sottolineare che lo stesso progetto prevede tra gli obiettivi “aumentare la consapevolezza della popolazione riguardo i temi ambientali”).

Sia le considerazioni sopraesposte, che quest’ultima rimostranza non hanno sortito alcun effetto.

Si sta procedendo quindi all’attuazione senza alcun coinvolgimento dei cittadini, dimenticandosi che esso, sbandierato aparole in più consessi ed occasioni, costituisce un diritto democratico e non una gentile concessione da parte dell’Amministrazione.

Perché il Verde urbano è un “bene comune”, per cui alla cittadinanza non si deve solo l’informazione (che pure è mancata in maniera preventiva, complessiva e strutturata sin dall’inizio), ma la cogestione, a cominciare dall’aspetto progettuale.

Così gli abitanti di Via Castello si sono svegliati con il rumore delle motoseghe che abbattevano i pini, senza saperne alcunché.

L’identica situazione è occorsa agli abitanti di Viale Europa che hanno visto venir giù molti degli olmi dei filari stradali ed agli abitanti ed ai frequentatori delle aree esterne contigue al Campo Scuola.

Non conoscendo il progetto, gli abitanti di Via Castello non hanno neppure potuto accorgersi che il numero previsto per gli abbattimenti, lungi dal ridursi come avevamo proposto, superava abbondantemente quello previsto dal progetto.

Né quelli di Serra Venerdì, già privati del loro Parco da tempo immemorabile per l’inagibilità del cantiere, hanno potuto capire la motivazione dell’abbattimento di quegli olmi o venire a conoscenza delle ragioni della scelta di ben 33 Ginko biloba previsti per la compensazione, a fronte della nostra proposta di alternare varietà diverse per aumentare i benefici della biodiversità.

Gli abitanti e gli sportivi che frequentano il sentiero esterno al Campo Scuola, dopo aver già subito in un recente passato l’abbattimento quasi integrale del boschetto antistante la palestra, un bel giorno si sono imbattuti inaspettatamente negli operai che, motosega alla mano, erano intenti a tagliare non solo le 35 piante previste di eucalipti e robinie ritenuti secchi dai periti incaricati dai progettisti, ma anche un pino nero (varietà insolita in città) ed un cedro atlantico, come abbiamo evinto dai tronchi, dai rami e dagli strobili rinvenuti al suolo e documentati con le nostre foto.

Il progetto prevede inoltre “interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza” di alcuni Parchi cittadini: Parco di Villa Comunale, Parco Lanera, Parco IV Evangelisti, Area Agoragri.

Parchi questi in cui si svolgono attività ludiche, ricreative e sportive di gran parte degli abitanti della nostra città: anche gli interventi in questi luoghi pioveranno dall’alto sulla testa di chi li usa?

Non abbiamo noi tutti cittadini il diritto di conoscere i punti di vista dei progettisti, il risultato delle perizie a cui sono stati sottoposti gli alberi, le motivazioni della scelta delle varietà delle piante scelte per i nuovi impianti?

Non siamo i più idonei a proporre le strutture da impiantare funzionali agli usi di chi ne deve usufruire?

Siamo noi i proprietari di quel “bene comune”, abbiamo diritto ad esserne coinvolti.

In questo tempo di costruzione del Regolamento dei Beni Comuni, di Patti di Collaborazione, di Amministrazione condivisa, il Comune faccia ammenda dei suoi comportamenti antidemocratici ed attui al più presto le modalità per attuare davvero e non solo a parole la partecipazione dei cittadini!”

Circolo Legambiente Matera

Rete dei Quartieri Materani

Italia Nostra Sezione di Matera