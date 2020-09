Loro al campeggio annuale in Val di Susa, anche nell’anno bisesto da epidemia da virus a corona, proprio non potevano mancare e sono saliti sù da Matera nella valle come fossero dei boy scouts della militanza ambientalista. E del resto Pio e Paolo di esperienza e ricordi ne hanno da raccontare, sopratutto quando si trovano tra e accanto una marea di giovani e di vegliardi come loro dai capelli bianchi che proprio non ci stanno, tra le bandiere dei No Tav, di altre sigle territoriali e di nessuna di questa. Residenti e non solo, che non ci stanno a veder modificati natura e paesaggio, e ricadute negative per l’economia locale, un’opera ferroviaria tra Francia e Italia (la Lione-Torino) ritenuta inutile,dispendiosa, con un impatto devastante e con risultati scontati. Per loro natura e sostenibilità non hanno prezzo e all’alta velocità antepongono sostenibilità, silenzio delle valli, sole, luce, pascoli e quattro passi a piedi.



Quest’anno, a causa delle restrizioni da covid 19, niente concerti e spensieratezza ma presidi davanti a un cantiere recintato e protetto che procede a ritmi lenti. Niente colpi di testa, che finirebbero con l’accendere la miccia di provocazioni e reazione spropositate, ma confronto come indica una locandina di eventi dal 4 al 6 settembre.

Del resto le posizioni sono chiare da sempre…Una valle che vuole essere artefice del proprio destino e che della Tav europea riceverebbe solo un danno. Dall’ altra un governo e forze imprenditoriali che hanno preso impegni…ma che in questa fase hanno altro a cui pensare con l’epidemia di ritorno da virus a corona e una economia a picco. E poi, aggiungono Pio e Paolo, il Paese ha bisogno di altro tipo di investimenti a difesa dei territori,che cedono a ogni nubifragio o altra calamità, per una energia pulita , lavoro o per realizzare quelle infrastrutture che mancano. La Basilicata ne è una prova con strade come la Cavonica, pericolose e ridotte a un colabrodo, e con i cantieri decennali della ferrovia Ferrandina-Matera o per la fondovalle Bradanica che non si riescono a completare. L’anno prossimo un presidio SI-MAT, sì Matera, o SI-BAS si Basilicata anche da noi. Pio e Paolo al lavoro…Da Matera e dalla Basilicata con ardore.