Dal Rapporto Ecosistema Urbano 2025, Matera ne esce male…anche per carenza dati forniti.

Il Circolo Legambiente di Matera ha presentato il Rapporto Ecosistema Urbano 2025 relativo alla performance ambientale della città di Matera in un incontro che si è tenuto nella sala conferenze del Museo TAM, in via Ridola 13, della Città dei Sassi. “Sono 10 i punti persi da Matera nel rapporto Ecosistema Urbano 2025 rispetto al 2024 -si sintetizza in una nota- che si posiziona al 92° posto nella classifica delle 108 città italiane valutate. Questa debacle è data essenzialmente da una carenza di dati forniti. Mancano principalmente i dati sull’inquinamento. L’ARPAB, più volte sollecitata non ha mai predisposto le centraline per monitorare la qualità dell’aria in città, il Comune, più volte sollecitato, non ha mai programmato una indagine epidemiologica e Italcementi non diffonde i dati, in tempo reale, delle sostanze inquinanti immesse nell’area. Mancano i dati sui consumi idrici domestici, sull’utilizzo di trasporti pubblici, su isole pedonali e ztl, sulle fonti rinnovabili pubbliche. In merito al trasporto pubblico, alle piste ciclabili, e più in generale alla mobilità urbana, Legambiente ricorda che il nostro comune si è dotato di un piano sulla mobilità sostenibile (PUMS). Il PUMS prevede moltissime azioni a sostegno del trasporto pubblico, il potenziamento delle piste ciclabili, i terminal bus, la così detta metrotranvia dei Sassi, i servizi di prossimità delle ZTL e delle zone pedonali (in particolare nei pressi del Centro Storico e Sassi). Si tratta di un piano di grande valenza strategica, adottato dalla Giunta nel 22 febbraio 2022, mai discusso in Consiglio comunale, che sconta forti ritardi nella sua attuazione. La raccolta differenziata funziona bene anche se ci sono segnali di arretramento rispetto agli anni precedenti. Il rapporto di alberi per abitante è di 18 ogni 100 abitanti, superiore alla media. Secondo i dati ISTAT 2023, in merito alle aree verdi per abitante Matera si colloca ben al di sotto degli standard urbanistici previsti dalle norme vigenti (24 mq di verde complessivo per abitante), con 12,9 mq per abitante a dispetto della media nazionale pari a 21,33 mq per abitane. Per quanto riguarda il consumo di suolo, è stato predisposto un indice sintetico del trend di consumo di suolo/residenti e del livello di urbanizzazione/residenti, sula base dei dati ISPRA. Si confermano pressoché i dati degli anni precedenti, pertanto la situazione rimane complessivamente negativa. Un risultato così basso è conseguenza delle numerose trasformazioni che si sono susseguite negli ultimi decenni. Grazie alla legge 25/2012, nota come “piano casa”, il fenomeno di consumo di suolo si è esteso in ambito periurbano e in zona agricola con la nascita di diffusi agglomerati residenziali. (a seguire: (foto 1- zona Pantano; foto 2 via Gravina; foto 3 Aia del Cavallo; foto 4 contrada Scattolino).

In ambito urbano gli effetti della legge 25/2012 risultano altrettanto devastanti, oltre al consumo di suolo si segnala l’aumento l’intensità edilizia, in particolare in pieno centro cittadino (piazza Michele Bianco foto di copertina). Secondo gli ultimi rapporti la nostra città risulta ai primi posti della graduatoria nazionale se si tiene conto del rapporto consumo suolo/residenti – urbanizzazione/residenti. Guardando al futuro, l’orizzonte non appare più rassicurante: il Regolamento Urbanistico approvato nel 2021 dal Consiglio comunale individua nuove aree di espansione edilizia e dunque consumo di suolo. Aree urbane prossime alla trasformazione edilizia contenute nel RU2021 (oltre 60 ettari): serra Rifusa, via Montescaglioso, Tre Pini, Parco di Serra Venerdì, Centro Direzionale, Via dei Messapi. Se non si mette mano alla legge regionale 25/2012 “piano casa” e al Regolamento Urbanistico 2021 il quadro potrà solo peggiorare. Se, come auspichiamo, anche per merito della nostra associazione, nelle prossime settimane il Consiglio regionale procederà ad approvare alcune modifiche alla legge 25/2012, gli amministratori locali avranno l’opportunità di contenere gli effetti devastanti della normativa regionale, limitando la deroga li dove è necessario, nei limiti degli standard e dei carichi urbanistici così come prevede la legge. Un passo fondamentale per ristabilire un equilibrio tra pianificazione regionale e autonomia comunale.”