…di vita, benessere e buon umore. A confermarlo le foto di questo servizio in quel quartiere di Matera, dall’aria salubre, con la vista sul parco della Murgia, oliveti e mandorleti che portano a Montescaglioso. Antonio Serravezza, sanguigno concittadino con il cuore tra i Sassi e l’Emilia Romagna, non ha dubbi sull’unicità della nostra natura sempre in fiore, anche se le temperature sono prossime allo zero. Ma basta un brindisi con un rosso di quello buono per rafforzare amicizia e rapporto con fiori,piante e panorama. E poi ci sono le stelle, i segni dello zodiaco che contrassegnano le strade di Agna-Le Piane. Il 2022, a quanto pare, girerà bene per tutti o quasi, anche per la città che nel ”2” (nell’anno in corso ce ne sono ben tre) auspica la ripresa della Festa della Bruna, così come si è svolta prima della pandemia da virus a corona e relative varianti, E’ la volta buona per una ricorrenza, quello della Santa Patrona, che attendiamo nel senso pieno della tradizione? Speriamo…