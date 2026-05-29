Dal 30 maggio al via a Matera Corso formazione Antincendio boschivo

Un lavoro prezioso quello del Gruppo volontari per l’ambiente di Matera, con i volontari di Protezione civile che nella scorsa estate hanno effettuato 300 interventi, di diversa gravità nel comprensorio materano. E, alla vigilia dell’avvio del 24^ corso di formazione Aib, i volontari chiedono agli enti e istituzioni locali che si faccia di più per la prevenzione, con la manutenzione e il controllo periodico del territorio e con quella campagne di sensibilizzazione che dovrebbero contribuire a contenere l’azione deleteria dell’uomo. E il tema scelto per le cinque lezioni ”operative” riassume tutto quello che c’è da conoscere e da fare: ” Conoscere, prevedere, prevenire, ridurre i rischi,ridurre i danni, salvare la Terra”. Più chiaro di così…



CORSO ANTINCENDIO BOSCHIVO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Ha inizio sabato 30 maggio il ventiquattresimo corso di formazione AIB per Volontari di protezione civile.

Il corso teorico e pratico della durata di 16 ore serve a fornire, ai Volontari che saranno impegnati nella campagna estiva 2026 nel territorio materano, le competenze di base per ridurre i danni all’Ambiente, ridurre i rischi per i Volontari impegnati, a contenere le aree percorse dai fuochi, a prevenire gli incendi.

Durante la estate del 2025 il territorio materano ha subito un altissimo numero di incendi a causa di comportamenti delinquenziali, sciatteria, arroganza, menefreghismo. Dalla pineta di Metaponto a Serra Rifusa di Matera, alla intera periferia di Miglionico, a Pomarico sono stati oltre 300 i fuochi maledetti che hanno attraversato migliaia di ettari e distrutto Ambiente e Natura.

E’ necessario che i Sindaci emettano ordinanze stringenti sulle bruciature dei residui agricoli, che i Vigili urbani, i Carabinieri e chiunque ne abbia titolo facciano rispettare le ordinanze.

Marilisa D’Ercole, presidente del GVA ha dichiarato: “I nostri Volontari, coordinati dalla Sala Operativa Regionale, assieme ai Vigili del Fuoco ed agli operai forestali, fanno il possibile e la formazione migliora la capacità operativa.

Il Gruppo Volontari per l’Ambiente di Matera anche nel 2026 sarà impegnato per la riduzione dei danni e la salvaguardia di Madre Terra”.



Calendario del corso:

Conoscere, prevedere, prevenire, ridurre i rischi,

ridurre i danni, salvare la Terra.

1. Sabato 30 maggio: Pio Acito Di. Ma. – Aspetti motivazionali nell’accendere gli incendi e nello spegnerli: i cattivi ed i buoni.

2. Mercoledì 3 giugno: Marcello Santantonio formatore esperto – Dove i cattivi appiccano gli incendi, come si muovono i Volontari.

3. Sabato 6 giugno: Le esperienze dei Volontari GVA, allestimento dei mezzi, pizza di gruppo.

4. Mercoledì 10 giugno: Ivan Losacco, Danilo DiCuia – tecnologia per ridurre i danni e migliorare le capacità operative in avvistamento.

5. Domenica 14 giugno: Uscita con i mezzi operativi e droni a La Manferrara, le Conche, Timmari, San Giuliano

Durante il corso verranno simulati degli scenari operativi

con gruppi di tre Volontari; il corso termina con un test finale .

Sede del corso: piazza sant’Agnese 7 – Matera,

Orari: 18.30 – 21.30 – Domenica 14 ore 8.30 – 12.30



Il corso ha una durata di 16 ore, i Volontari partecipanti che avranno superato il test finale riceveranno l’attestato di frequentazione.

Potranno partecipare al corso di formazione i Volontari iscritti al GVA per l’anno 2026 ed i Volontari di altre Associazioni purché assicurati.

I partecipanti al corso per il montaggio dei mezzi (sabato 6 e la uscita del 10 giugno) dovranno essere dotati di scarponcini ed abbigliamento adeguato.

Per info: Pio Acito 3338112828

