Da Santiago alla Via Lucana, un ”Cammino” descritto su El Pays

Se un camminatore spagnolo, che conosce il ”Cammino” di Santiago de Compostela decide di parlarne sul quotidiano spagnolo ”El Pays” dopo aver percorso la Via Lucana e allora ci sono buone opportunità per un lavoro di rete, che potrà incrementare quella forma di turismo alternativo,tra ambiente, cultura, silenzio, che continua a fare sempre nuovi proseliti. Tanto più che continua a rivitalizzare l’economia delle aree interne e a destare attenzione su un patrimonio pubblico, come quello dei tratturi per esempio spesso dimenticato o passato di mano, a causa della mediocrità o dell’ignoranza di quanti dovrebbero sovrintendere alla tutela di questi beni. Meno social, meno digitalizzazioni e più fatti concreti sul campo…L’escursione di Tommaso Koch dalle nostre parti, che Antonio Centonze, riferimento territorio per la via Lucana e di altre che giungono o passano dalle nostre parti, è uno stimolo a fare di più per valorizzare, far conoscere e investire su questa opportunità di turismo alternativo. ” Los peregrinos echan andar por el sur de Italia” titola il servizio di El Pays del 5 agosto scorso.E nell’occhiello; ” Una ruta inspirada en el Camino de Santiago redescubre el patrimonio de la zona más castigada del país” . A senso si capisce ma in sintesi si traduce, in sintesi, con “I pellegrini lanciano passeggiata nel sud italia” e ” Un percorso ispirato al Cammino di Santiago riscopre un patrimonio della zona più disagiata del Paese”. E del resto il percorso fa riferimento ai luoghi leviani, scotellariani da Tricarico a Grassano a Matera e poi il silenzio dei luoghi, i contatti con la gente, le scoperte che non ti aspetti e tanta voglia di annotare, scrivere, emozionarsi come hanno fatto altri ad Antonio Centonze, altri come Gino e Anna da Matera che si sono cimentati sul ”cammino” di Compostela. Li attendiamo al ritorno. Da un Pays all’altro: dalla Basilicata, all’Italia, alla Spagna e dintorni. E voi che state leggendo queste righe cominciate dalla via Lucana…

L’ARTICOLO DE ”EL PAYS”

EL_PAIS_05082023

Dalla pagina social del ‘camminomaterano’

El País , celebre quotidiano spagnolo, dedica un articolo alla #ViaLucana.

🐺 Aperta alla percorrenza autonoma ad Aprile di quest’anno, la Via che da #Tricarico, comune nell’entroterra materano, conduce alla #cittadeisassi é stata già attraversata da numerosi pellegrini: tra di loro alcuni veri e propri aficionados del Cammino Materano, viandanti annoiati dai sentieri più battuti e alla ricerca di una ventata di novità e infine anche qualche camminatore che ha fatto del viaggio il suo mestiere.

🥾 È questo il caso di Tommaso Koch che non molto tempo fa l’ha percorsa in compagnia di alcuni dei nostri volontari.