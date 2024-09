Da Calvera e Carbone una scuola di formazione ispirata al Pollino

Percorso gratuito per i giovani, in particolare, che intendano sviluppare competenze pratiche su tematiche quali il turismo, l’accoglienza, l’innovazione, la cooperazione, la creazione di rete, l’attivazione e la facilitazione di comunità. Per farlo occorre iscriversi alla School for Village Hosts Pollino. Nella nota tutte le informazioni del caso contattando i referenti di neturalcoop

Basilicata: sta per partire la School for Village Hosts Pollino

Basilicata, nei territori della Valle del Serrapotamo e del Parco del Pollino sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla School for Village Hosts Pollino, innovativo percorso di formazione e di crescita professionale per attivatori di comunità, operatori culturali e turistici.

Il percorso, totalmente gratuito, ha l’obiettivo di generare nuove opportunità lavorative sul territorio lucano, facendo in modo che giovani e cittadini/e locali sviluppino competenze pratiche su tematiche quali il turismo, l’accoglienza, l’innovazione, la cooperazione, la creazione di rete, l’attivazione e la facilitazione di comunità.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 25 settembre 2024, esclusivamente mediante il seguente link: https://comune.calvera.pz.it/it/novita/page/school-for-village-hosts-pollino.

Potranno partecipare alla selezione esclusivamente persone residenti o domiciliate nella Valle del Serrapotamo e/o Parco del Pollino. Al termine della valutazione delle candidature, saranno selezionate 20 persone del territorio.

Tra i principali argomenti del percorso:

1. Partecipazione, co-progettazione e creazione di rete;

2. Cultura dell’ospitalità;

3. Gestione dei beni comuni;

3. Innovazione culturale;

4. Co-progettazione di una nuova offerta turistica in linea con le macro-tendenze del mercato e i bisogni dei viaggiatori e della comunità;

5. Turismo sostenibile;

6. Valorizzazione del territorio e delle sue risorse, in particolare della Valle del Serrapotamo e del Parco Nazionale del Pollino;

7. Lingua inglese.

Alla fine del percorso, Netural Coop Impresa Sociale, ideatrice e coordinatrice del progetto, selezionerà 2 partecipanti, i quali saranno un punto di riferimento per l’infopoint dei comuni di Calvera e Carbone, mentre gli altri partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la mail info@neturalcoop.it

Il percorso è promosso da Netural Coop Impresa Sociale nell’ambito del progetto “Living Culture Lab” (finanziamento PIANI INTEGRATI DELLA CULTURA (PIC) – ANNO 2023 – ai sensi della L.R. 5 giugno 2023, n.11 – art. 14 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 561 del 14 settembre 2023. CUP G59124000800002 – CIG. B2A67D019E.).

Ufficio Stampa

Maria Teresa Cirone

Mobile: 3485831668

Mail: mt.cirone@neturalcoop.it