Forse sono gli ultimi appassionati a raggiungere Matera nei percorsi dei pellegrinaggi https://giornalemio.it/ambiente/passione-e-costanza-il-turismo-dei-cammini-fino-a-matera/ a causa dei recenti provvedimenti governativi per contenere, come ha detto il presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, la curva dei contagi del virus a corona.



Ma la foto ricordo scattata sulla scalinata della Cattedrale in piazza Duomo, è di buon auspicio perchè si possa riprendere quando le condizioni lo consentiranno. Nel frattempo il fiduciario di zona Antonio Centonze ha consegnato ai referenti delle associazione ” La Pietra” e ” Parkinson Puglia ” l’attestato di partecipazione, quel ” Testimonium’ del Cammino Materano da conservare gelosamente e che sarà d’esempio per quanti vorranno seguirne l’esempio. A ricevere gli ospiti, tra questi anche il vicesindaco di Modugno, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Matera, Giuseppe Sarli e la consigliera comunale Lucia Anna Stigliani.



Un segno di amicizia, che ha messo insieme lungo i 170 chilometri del percorso anche sport, passione e solidarietà. E del resto sul Testimonium è scritto ” A Matera, a piedi, in bicicletta, a cavallo, per pellegrinaggio o semplice viandanza, per amor di Dio o di se stesso, ripercorrendo strade, sentieri o tratturi di antichissima memoria, nel rispetto dei luoghi e delle persone, della loro storia, fede, cultura e tradizioni, della natura e delle millenaria bellezza delle terre del Sud”.