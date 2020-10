Nei Borghi era già una realtà e con buoni risultati e senza quei problemi oggettivi, di natura logistica e di opportunità sopratutto per le fasce deboli che a Matera città restano tali. Toccherà alla zona A, da piazza Matteotti al rione Agna, fare a meno dei cassonetti in strada e utilizzare gli ingombranti mastelli o secchi come sono stati ribattezzati. Il sindaco Domenico Bennardi in campagna elettorale aveva annunciato un confronto con l’associazione temporanea di imprese del subambito1 per rivedere un sistema di raccolta desta perplessità. La passata Amministrazione per motivi di ”opportunità” e prima della campagna elettorale aveva disposto un primo slittamento al 7 ottobre e poi un rinvio a cominciare da domani 15 ottobre. Sull’argomento interviene con un breve commento il prosindaco Antonio Serravezza, preoccupato sopratutto per le fasce deboli. “E alla fine o forse è meglio dire finalmente parte la raccolta differenziata- commenta. Però esistono dei però. Non tutti hanno il computer e non tutti sono a conoscenza della data di inizio del servizio. Penso anche a molte persone anziane che saranno in difficoltà e che non sono in grado di gestire questo nuovo servizio per la raccolta differenziata. Spero che ci sia del buon senso da parte degli addetti. L’unica mia preoccupazione -conclude- è per le persone deboli che in questo particolare momento di pandemia devono affrontare questo nuovo sistema d’inverno e che molti dovranno uscire di casa dopo le ventuno per posizionare i diversi contenitori fuori alle rispettive abitazioni. Speriamo bene anche perché la città ha necessità di far partire questo benedetto e sospirato servizio porta porta.

IL COMUNICATO DEL COMUNE

AL VIA DOMANI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A MATERA CITTA’

Si avvia domani la raccolta differenziata “porta a porta” nella città di Matera come da calendario stabilito con l’ultima Ordinanza Sindacale n. 488/2020 del 01.10.2020 firmata dal sindaco Raffaello De Ruggieri.

Dopo la partenza del servizio avvenuta nei mesi scorsi nei borghi rurali e nella zona industriale, il calendario della differenziata porta a porta prevede l’avvio dalla zona A che comprende, per grandi linee, Agna Le Piane, Cappuccini, Lanera, zona centro tra via Gramsci e piazza Matteotti, Rione Pini e le contrade dislocate lungo questa area.

L’esposizione dei mastelli carrellati deve essere effettuata dalle ore 21 alle ore 24, mentre mezzanotte alle ore 6 la ditta provvederà allo svuotamento degli stessi i quali dovranno poi essere rientrati in casa entro le ore 9.

Dal giorno 22 ottobre si inizierà con la raccolta nella Zona B e dal 29 ottobre nella Zona C e Zona SASSI.

Tutte le informazioni con l’elenco dettagliato delle vie interessate dalla raccolta sono disponibili al sito: https://differenziatasubambitounomatera.it e al sito http://www.comune.matera.it/materapulita

E’ disponibile anche una app per smartphone che si chiama IOdifferenzio#sub1

Matera, 14 ottobre 2020

