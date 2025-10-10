Crollato muretto sentiero rupestre nel Parco della Murgia. Si intevenga!

Segni del tempo, degrado…ed è inevitabile che i crolli facciano sentire il loro peso nella memoria e nella storia del patrimonio rupestre di Matera. Le foto degli amici erranti, che come ”zio” Rocco Castellano battono l’area del Parco della murgia materana, evidenziano il crollo del muretto lungo il sentiero che collega i siti rupestri di Sant’Agnese con San Falcione. Quel complesso con un grande ”anfiteatro” dotato di cisterna e piante di melograni, ubicato prima di arrivare sotto alla chiesetta di San Vito alla Murgia. La richiesta è sempre la stessa da anni e ogni volta che i crolli rischiano di cancellare per sempre un segno della memoria del territorio. Occorrono vigilanza, monitoraggio, manutenzione ( già rimuovere le radici di piante che spaccano il masso calcarenitico sarebbe un passo avanti, per frenare il degrado) e interventi di consolidamento o restauro. Ma con tecniche tradizionali…Servono volontà, buon senso e risorse finanziarie. Giriamo la segnalazione a quanti hanno a cuore e devono occuparsi della tutela di un patrimonio, che va salvaguardato.

