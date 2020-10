Lo incontriamo in sede mentre risponde al telefono alle ennesime rimostranze di un cittadino che chiede lumi sul come e dove sistemare, per mancanza di spazio e per questione di igiene, gli ingombranti mastelli per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che sta via via interessando Matera e città. E Giuseppe Cotugno, segretario del Movimento dei consumatori, annota e gli dà appuntamento per il pomeriggio, ricordando che sull’argomento si è mosso eccome, tanto da consegnare una nota all’Amministrazione comunale. E tira fuori capitolato di appalto e l’ordinanza del luglio scorso, firmata dall’ex sindaco Raffaelo De Ruggieri, che per Cotugno è più croce che delizia per i concittadini.



” Solo a leggerla, per gli aspetti burocratici che contiene – dice Cotugno – mi viene il mal di testa. Senza dimenticare le penalizzazioni previste nei confronti dei cittadini. Ci vuole una moratoria per almeno sei mesi nella applicazione delle sanzioni previste dall’ordinanza del Comune di Matera, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, per il conferimento dei mastelli condominiali e delle singole utenze domestiche. A questa va aggiunta la cancellazione dei costi diretti e indiretti di tutte le parti dell’ordinanza n.314/2020 a carico dei cittadini per la sanificazione, custodia e messa in sicurezza dei contenitori”. C’è dell’altro che riguarda per esempio la sostituzione o adattamento dei contenitori condominiali, che vanno dotati di dispositivi di chiusura. Altra nota dolente, ed è un dato oggettivo, è l’assenza di una campagna di comunicazione, formazione ed educazione dei cittadini sul sistema di raccolta dei rifiuti sia in forma digitale che cartacea, sia in forma digitale (oltre all’APP anche una pagina facebook dedicata, telefonica con un interlocutore (non il risponditore automatico) che interloquisca con i cittadini che documentale e di diffusione in scuole e luoghi di incontro. Quanto al contrasto all’abbandono degli ingombranti Cotugno suggerisce l’installazione di maxicartelloni nelle ex isole ecologiche(in corso di rimozione) con le indicazioni sui luoghi e sul corretto conferimento dei rifiuti. Infine la riduzione della Tari(comma 66 art1 della legge 147/2013) e nel rispetto dell’ordinanza n.314/2020 che prevede misure di compensazione degli oneri finora sostenuti da cittadini e condomini. Roba da mal di testa. Cotugno attende di essere convocato in Municipio per spiegare meglio proposte e richieste, con il rammarico del ” Perchè non ci hanno convocato prima” di emettere un ordinanza che è ” provvisoria, transitoria e dura sei mesi?”. Attendiamo indicazioni dall’Amministrazione comunale e dall’assessora Lucia Summa, che si è appena insediata. Il sindaco Domenico Bennardi, che aveva firmato un verbale di accoro con l’impresa che nel sub ambito 1 gestisce il servizio, ha comunque ribadito quel capitolato va rivisto.