Cosp Tecnoservice garantisce servizi essenziali per sciopero 10 dicembre

Informazione preventiva da parte del direttore della società Cosp Tecnoservice, che gestisce a Matera il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, in relazione allo sciopero dei sindacati dei trasporti fissato per il 10 dicembre prossimo. Saranno garantiti, come da comunicato stampa, i servizi essenziali in alcuni luoghi di importanza sociale e istituzionali, la raccolta di pannolini e pannoloni, la pulizia di mercati e aree attrezzati per esempio. Quanto alle utenze comunali, interessate al ritiro dei rifiuti porta a porta, l’invito è quello di riportare in casa i mastelli qualora – a causa dello sciopero- non dovessero passare gli operatori ecologici.



LA NOTA DELLA SOCIETA’

Sciopero del 10 dicembre 2025, Cosp Tecnoservice: garantiti i servizi pubblici essenziali nella raccolta dei rifiuti, informazioni per gli utenti

In considerazione dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel in programma mercoledì 10 dicembre 2025 la Cosp Tecnoservice informa che saranno garantiti, con personale precettato, i servizi delle prestazioni indispensabili quali:

· Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a: utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche (compreso lo spazzamento della viabilità interna), ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali, caserme, carceri;

· Raccolta pannolini e pannoloni;

· Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei comuni;

· Trasporto, svuotamento dei mezzi di raccolta e trattamento negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell’impianto, con la salvaguardia della erogazione di energia elettrica e/o termica nei servizi a rete;

Si invita la popolazione servita porta a porta, in caso di mancato ritiro del rifiuto esposto, a causa dello sciopero, di riportare lo stesso in casa per esporlo nuovamente al passaggio successivo previsto dal calendario.

Il direttore Maurizio Tonnetti