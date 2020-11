Ci scrive con puntualità da Vienna l’architetto materano Angelo Stagno sulla esperienza ormai poliennale di Vienna, che forma e informa puntualmente i concittadini sul modo di rispettare l’ambiente e l’arredo urbana traendo dai ”rifiuti” preziose risorse finanziarie. Altra situazione ma sono buone pratiche per Matera che da qualche settimana, e con un iter tormentato, ha avviato un servizio che alla vigilia mostrava e mostra tanti limiti. Per esempio urine e deiezioni canine impoveriscono e danneggiano i terreni e così i rifiuti abbandonati che favoriscono il degrado. Tanto da imparare. Prendiamo appunti ed esempio



LE RIFLESSIONI DI ANGELO

Dopo la costosa e necessaria ridefinizione dell’ arredo urbano in numerosi distretti cittadini della Capitale austriaca, l’Amministrazione municipale con le istanze politiche gestionali dei Distretti hanno provveduto ad una intensa campagna informativa e di sensibilizzazione dei cittadini, tale da attrarre attenzione degli utenti dello spazio pubblico, istruendoli al rispetto di quanto investito per il bene comune con semplici cartelli affissi ai paletti di sostegno dei giovani alberi destinati a l’ombreggiatura dei marciapiedi e delle facciate degli edifici così come dei tavolini dei locali prospicienti alla strada durante il periodo estivo.

Sul contenitore dei rifiuti oltre al numero di chiamata per il Servizio municipale di nettezza urbana, si ricorda che la sua presenza così come l’ attenzione nel riporre correttamente i rifiuti generici e le deiezioni canine negli appositi sacchettini, è valida dalle 0 alle 24 di tutti i giorni dell’ anno.

Le immondizie abbandonate danneggiano spazi vitali.

Sotto questo albero vivono piccoli insetti, larve ed altri animali.

Lamine di alluminio, tovaglioli e lattine danneggiano il loro spazio vitale.

I mozziconi di sigaretta sono rifiuti indifferenziati.

La decomposizione di un filtro di sigaretta può durare fino a 15 anni.

Questo processo di trasformazione determina il liberarsi di velenosi

metalli pesanti e microplastiche che si depositano nell’ ambiente.

Le immondizie abbandonate generano disagio.

Le immondizie abbandonate nell’ ambiente generano disagio funzionale

non solo al verde urbano ed alle alberature ma anche ad altri abitatori di

questi ambiti ma anche a cittadini e lavoratori. Si ponga attenzione quindi

a riporre i rifiuti generici, carta, sigarette e bottiglie negli appositi contenitori.



Le deiezioni canine non sono concime!

La presenza di deiezioni nel terreno delle aiuole sconvolge l’ equilibrio

nutritivo degli alberi ,così come le urine irritano la corteccia protettiva

del tronco generando repentine infezioni e gravi malattie della pianta.