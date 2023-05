Corsi antincendi, I Volontari per l’ambiente ci sono

Qualcuno sorriderà…in relazione al fatto che diluvia come non mai, a causa di cambiamenti climatici a parte e complici le devastazioni e l’ottusità di uomini e governi. Ma proprio per questa instabilità da regioni monsoniche…dobbiamo essere pronti a fronteggiare situazioni da clima tropicale, siccità e quindi gli incendi. Il Gruppo Volontari per l’ambiente di Matera avvia da sabato 20 il corso per antincendio boschivo della durata di 30 ore. Si parte con una lezione del fondatore del Gruppo Volontari e disaster manager Pio Acito…che ha cominciato tanti anni domando le fiamme anche a colpi di flabellotti. Altri tempi. Oggi occorre avere cognizioni a 360 gradi, come dimostra la presenza di esperti in diverse discipline.



Inizia il corso per Antincendio Boschivo.

Il Gruppo Volontari per l’Ambiente di Matera, organizza il XXIV corso di formazione AIB, anti incendio boschivo, per volontari di protezione civile. Sabato 20 maggio alle 18:30 si terrà la prima lezione con i formatori Pio Acito, Disaster Manager e fondatore del Gruppo Volontari, e Rocco Giove, esperto cartografo e tra i primi fotografi in Italia certificati da Google per la realizzazione di fotografie immersive a 360° collaborando con Google Maps Street View e rappresentanti l’eccellenza del paesaggio lucano.

Il corso prevede altre 6 lezioni teoriche

Mercoledì 24 maggio: D. Chierico: meteo, temperature, venti ed incendi

Sabato 27 maggio: gen. Giuseppe Giove, Domenico Pizzolla – cc forestali: il patrimonio boschivo ed il suo valore culturale/biologico

Mercoledì 31 maggio: Comando VVF – il DOS e la gestione delle operazioni di spegnimento

Martedì 6 giugno: SOR Potenza Guido Loperte, Ugo Albano – il flusso di informazioni e la gestione della complessità

Sabato 10 giugno: allestimento mezzi, realizzazione di flabelli

Domenica 18 giugno: uscita per conoscere le aree sensibili, verifica disponibilità dei Volontari, schema per intervenire.

Appena terminata la parte teorica si potrà scendere in campo con la campagna estiva AIB 2023 che terminerà a settembre.

Il corso in aula e fuori ha una durata di 30 ore, i Volontari partecipanti avranno l’attestato al termine della campagna AIB 2023 se avranno fatto almeno 3 uscite operative in squadra entro settembre anche se con sola funzione di “apprendista”.

Sabato 20 maggio dalle 16 alle 21 e domenica 20 maggio per tutta la giornata in Piazza Vittorio Veneto i volontari più esperti saranno impegnati nella campagna nazionale IO NON RISCHIO con la divulgazione di informazioni educative per prevenire gli incendi, maggiormente in atto nella stagione estiva.

Per iscriversi al corso AIB è necessario compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/3f5WuBrnf2h6FKMm9

Chiediamo ai cittadini materani di diventare parte attiva per proteggere il proprio futuro!