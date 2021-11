Idee chiare, persone che ci mettono tempo e faccia e con tre esempi sul campo per passare dalle parole ai fatti della crescita e delle buone pratiche sostenibili. L’iniziativa che il il buon Saverio Castoro ci ha segnalato e della quale ci ha accennato da tempo è in programma domenica mattina, 14 novembre,a Matera al rione Piccianello. Fa riferimento alla città di Glasgow e vuole dare uno scossone a Matera, cominciando dal mercato ortofrutticolo, laddove non c’è nemmeno un pannello solare…per produrre energia elettrica.

Ci vorrebbe James Bond, che qui c’è stato per girare ”No Time to die” e Saverio, Massimo e Gaetano ci hanno aggiunto un ”…from climate change”, per favorire il cambiamento climatico. Non aggiungiamo altro. Fate girare questa nota e appuntatevi ora e data… a Piccianello, porta di ingresso e di uscita dalla ” Città dei Sassi”.

Glasgow chiama Matera

No Time to Die from Climate Change

In occasione della 26° Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima (COP26) che si terrà a Glasgow, Domenica 7 novembre, sicuramente fintanto che il sole ce lo consentirà, fin dalle 10, le associazioni, i comitati e i cittadini che vorranno potranno presiedere ad un banchetto che si terrà nell’area mercatale di via Marconi c/o “la Bottega del Vicinato” a Matera.

Sarebbe strano che nella nostra terra che ha legato da decenni la sua economia, il suo progresso sociale e la sua cultura all’estrazione di gas e petrolio non si tentasse di immaginare un’altra economia, un’altra prosperità sociale e, a maggior ragione, un’altra cultura.

Per qualcuno questo tentativo e quelli che sicuramente seguiranno, sembrerà una espropriazione; per altri, finalmente il termine di una maledizione.

A Glasgow, le diplomazie del mondo, dal 31 Ottobre al 12 Novembre, avrebbero dovuto accelerare quanto sottoscritto nell’Accordo di Parigi: un mondo che dovrebbe ridurre velocemente le emissioni climalteranti, ovvero le combustioni fossili, affinché si mantenga l’incremento di temperatura non oltre 1,5°C.

Molti di noi, molti di quelli che saranno presenti al presidio, hanno già iniziato questo percorso di conversione o transizione ecologica. Ma l’hanno fatto da soli: con discrezione, per etica o per interesse. Trovarsi al banchetto sarà un’occasione per conoscersi, commentare gli esiti della chiusura della COP26 e decidere come trasformare la nostra comunità nei prossimi mesi.

Non potrà essere un G20 ne tanto meno una crisi politica in Comune a condizionare l’incedere delle leggi della termodinamica.

Per aiutarci a immaginare un’altra città, al banchetto saranno presenti:

-Massimo Berti con un proprio pannello fotovoltaico plug&play che visualizzerà la produzione di energia alla “Bottega del Vicinato”;

-Gaetano Plasmati con i suoi scatti di “WATER, DESERT AND MONSOON”;

-Tommaso Conese da anni impegnato in città con soluzioni per la logistica dell’ultimo miglio.

L’iniziativa è stata condivisa con LEGAMBIENTE di Matera e con l’Associazione Sportiva “Lupi Grigi” e con quanti, cittadini e associazioni, credono che la transizione energetica non sia più un cammino procrastinabile.

Grazie dell’attenzione.”

Saverio Castoro

La Bottega del Vicinato – Matera

http://labottegadelvicinato.blogspot.it/