Amanti del territorio e con tanta voglia di muoversi a ”caval di San Francesco”, cioè a piedi, sulla Murgia lungo itinerari rupestri ed archeologici sotto la protezione del Santo Patrono Sant’Eustachio che, come ci ricorda quel moto perpetuo di Antonio Serravezza, ” La nostra escursione sarà un pellegrinaggio con la speranza che raggiungendo quel graffito sulla roccia ci protegga dall’epidemia e ci riporti al più presto alla normalità”. E con lui il gruppo facebook di ” Sei di Matera se…”. Un bell’esempio di attaccamento e rispetto del territorio, che auspichiamo possa contagiare anche altri, contribuendo a far conoscere cultura, ambiente, arte e tradizioni locali.

IL RESOCONTO DI UNA ESCURSIONE

E’ circa un anno che il gruppo Facebook “Sei di Matera se…” che conta ventiquattromila duecento iscritti organizza per i cittadini materani le domeniche mattina in tour o escursioni in città e nelle zone limitrofe (Parco della Murgia materana). E’ un modo per camminare in sicurezza all’aria aperta e per far conoscere la storia del nostro territorio.



Chi ha iniziato questo percorso ormai si è fidelizzato e non perde domenica e questa occasione imperdibile per scoprire novità e storie che accompagnano luoghi e monumenti della città. Domani mattina l’escursione ha un significato molto importante per i tempi che stiamo vivendo e come nel sedicesimo secolo cercheremo le tracce di un periodo pestilenziale in cui i materani si rivolsero al patrono San Eustachio per far un miracolo.



Le notizie dell’epoca sono descritte tra le pagine dell’autorevole rivista trimestrale di storia e cultura del territorio “MATHERA”.

“Il culto di Sant’Eustachio è sempre stato molto sentito nella città di Matera in modo continuativo, con picchi di fervore quando ci si affidava al patrono durante periodi bellici, o per risollevarsi da calamità naturali, quando si invocava la sua protezione durante epidemie. Nell’archivio della famiglia Gattini appare un “Bollettone originale o salvacondotto per la peste del 1656” che attesta come le autorità sanitarie del 1656 rilasciassero, a chi doveva spostarsi in viaggio, certificati di buona salute su “carta intestata” dove figurava l’apparizione del cervo a Sant’Eustachio, accanto allo stemma della città di Matera. Anche fuori dal contesto urbano troviamo cripte dedicate al Santo e graffiti che ci rimandano alla sua visione miracolosa. Quale simbolo di protezione, ad esempio, , un cervo crucifero è graffito su un piccolo abbeveratoio nella roccia nei pressi di San Nicola all’Ofra, con due ampie corna stilizzate e una croce nel mezzo”.

La nostra escursione sarà un pellegrinaggio con la speranza che raggiungendo quel graffito sulla roccia ci protegga dall’epidemia e ci riporti al più presto alla normalità.