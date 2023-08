Consumo di suolo e senza disegno di città. Matera cambi registro!

Quando si mettono tutte e due le mani nella piaga, dopo essersi spesi per anni, insieme a professionalità lungimiranti come il compianto Vincenzo Baldoni ( sì, proprio l’architetto della riqualificazione di Palazzo Lanfranchi e di altro ancora) non si può stare alle finestra o, peggio, in silenzio quando si parla di quell’unicum- patrimonio dell’Umanità- che tiene dentro i rioni Sassi e il parco delle chiese rupestri. A farlo, senza tanti giri di parole, è l’architetto Giovanni Dalessandro che ha preso spunto dalle nota di Michele Morelli , https://giornalemio.it/ambiente/il-parco-della-murgia-ha-storianorme-e-incompiute-si-riparta-da-li/ , per porre le basi di un rilancio concreto di come invertire la rotta del degrado e della ”insostenibilità” del territorio. Sul come D’Alessandro propone di coinvolgere anche menti esterne, che hanno un occhio e modo di pensare obiettivi, per mettere a nudo ”paradossi”, ”incongruenze” urbanistiche, architettoniche, paesaggistiche per ”ricucire” il territorio. Termine in disuso,purtroppo, che ha alimentato negli anni tra varianti, compensazioni volumetriche e via devastando la ‘debole’ fascia perirurbana e spazi da ”colmare” come un uovo. D’Alessandro cita una stagione di ”riequilibrio” territoriale da perseguire. Se ne parla da un trentennio, a cavallo tra Prima e Terza Repubblica,e con le tante ”forzature’ recenti legate agli interventi di Matera 2019 …da Murgia Timone alla impattante nuova stazione delle Fal. Con il senno di poi si potevano studiare altre soluzioni? E qui l’analisi delle cose non fatte e di quello che è mancato e continua a mancare nel governo della città la dice tutta, che occorre rimboccarsi le maniche, ma facendo funzionare testa e cuore per voler bene alla millenaria Matera. Città ”laboratorio” negli anni Cinquanta, con tante professionalità della stagione olivettiana, che hanno lasciato tanti segni…traditi. Occorre cambiare registro scrive Dalessandro nell’anno che celebrerà il trentennale dei Sassi e dell’Habitat rupestre tra i beni dell’Unesco. SI riprenda quel dossier e si verifichi in che direzione si è andati…” Serve una sfida vitale (nel senso tecnico, letterale del termine) per la comunità -conclude l’architetto- che chiama ciascuno alle proprie responsabilità. E chiama ad esse soprattutto gli scettici, i rassegnati, tutti coloro che non osano, non vogliono osare perché le “cose sono difficili.E in definitiva, non volendo osare, rendono le cose difficili davvero”. Più chiaro di così…



LE RIFLESSIONI DI D’ALESSANDRO

Ciao Michele,

la lettura dell’articolo sulla tutela e salvaguardia del parco (tutela e salvaguardia da estendere credo all’intero territorio e alla città) non ha fatto altro che risvegliare domande e considerazioni ormai da tempo presenti nella mente, nel pensiero.

La domanda che frequentemente ci si pone è la seguente. Matera deve continuare a espandersi senza il controllo della crescita e della forma urbana, o affrontare con coraggio il riequilibrio strutturale, la riqualificazione urbana e paesaggistica.

E ancora. Chi regge la comunità, chi la rappresenta, deve continuare a far subire al territorio profonde trasformazioni, o deve sentire anche la necessità culturale di una nuova sfida, che parta da un ripensamento urbanistico e che, diciamolo con forza, sappia anche aprirsi a tematiche essenziali per il riequilibrio delle aree urbane, del territorio, per la salvaguardia ambientale?

E’ una domanda retorica ma fondamentale.

Nasce dalla considerazione che la sovraurbanizzazione del territorio, l’ingovernabilità della crescita e della forma urbana, l’incontrollabilità del degrado ambientale, fisico-estetico, fenomeno che si sublima nei rioni in totale assenza di qualità, sono le cause che continuano a generare disfunzioni, squilibri, deficienze alla struttura urbana.

Nasce ogniqualvolta si determinano processi di consumo di suolo e di risorse naturali, risultato delle fallimentari politiche urbanistiche adottate.



La domanda non riguarda solo la grave distruzione di vaste estensioni di terreni con caratteri morfologici, ambientali, storico-testimoniali della città e del territorio di notevole interesse, o la frammentazione ambientale (uno dei fenomeni più preoccupanti per la modificazione degli ambienti naturali), ma ha davanti a sé un orizzonte più generale che è, appunto, quello del significato dell’attuale politica urbanistica e della sua capacità, o incapacità, di dare a se stessa e alla realtà un significato.

Con il voto decisivo del Parlamento Europeo sulla Nature Restoration Law, non ci si può più permettere una finta politica ambientale. Vanno date risposte concrete alla perdita di biodiversità, al consumo di suolo, al dramma climatico, al ripristino degli ecosistemi e degli habitat naturali danneggiati o distrutti nel corso del tempo dalle azioni umane più disattente.

Va avviato in modo serio e concreto un percorso che ci condurrà da un modello insostenibile a una società ecologica.

È questa la premessa generale del Green Deal e dei programmi specifici che lo articolano, tra cui quelli in materia di clima, mobilità sostenibile, economia circolare e, appunto, natura e biodiversità.

Dinanzi a queste considerazioni, cosa fare? come farlo?

Credo che, per quanto importanti, con le azioni di piazza la comunità non acquisisce la piena consapevolezza dell’importanza delle tematiche affrontate e da affrontare.

Bisogna cambiare registro; per un’azione più incisiva, probabilmente vanno smosse le coscienze di oltre confine. E’ fondamentale il coinvolgimento di consulenti esperti in antropologia culturale, sociologia del territorio, sociologia della comunicazione, filosofia estetica, economia urbana, le istituzioni, il governo locale e nazionale, gli organismi internazionali.

E’ senza dubbio un processo lungo e complesso, non impossibile, doveroso.

E’ questa, insomma, una sfida storica che si offre agli amministratori e a coloro (ma d’altronde a tutti) che più sono responsabili del destino di questo straordinario luogo di grande interesse e diciamolo, dell’intero territorio e della città.

Una sfida vitale (nel senso tecnico, letterale del termine) per la comunità che chiama ciascuno alle proprie responsabilità. E chiama ad esse soprattutto gli scettici, i rassegnati, tutti coloro che non osano, non vogliono osare perché le “cose sono difficili”.

E in definitiva, non volendo osare, rendono le cose difficili davvero.

Gianni