Conoscere i piccoli animali. Ciclo di incontri ai Vivai Dichio

Questa volta i protagonisti saranno gli animali di piccola taglia, per ”imparare a leggere i loro segnali e ricambiarne l’amore” . E per la cura e gestione di porcellini d’India, pappagalli, criceto e coniglio nano i Vivai Dichio hanno organizzato a Matera un ciclo di incontri, a partire dal 26 aprile, in collaborazione con la clinica veterinaria Simone di Altamura. Gli appassionati sono invitati.



IL COMUNICATO STAMPA

I nostri piccoli animali ci accompagnano ogni giorno con affetto e presenza.

Eppure, quante volte ti sei chiesto cosa stessero cercando di dirti davvero?

Dietro un gesto abituale può nascondersi un’esigenza profonda: imparare a leggere i loro segnali è il modo più puro per ricambiare l’amore che ci donano.

Per questo, in collaborazione con la Clinica Veterinaria Simone di Altamura, abbiamo organizzato un ciclo di incontri davvero speciale.

4 appuntamenti imperdibili con due esperte del settore, le Dott.sse Angela Simone e Marina Longo, per scoprire come prenderci cura dei nostri piccoli amici nel modo giusto e imparare a interpretare i loro bisogni.

Ecco il calendario dei nostri pomeriggi insieme:

26 Aprile | dalle 16:00 alle 20:00

Cura e gestione del Porcellino d’India

3 Maggio | dalle 16:00 alle 20:00

Cura e gestione del Criceto

10 Maggio | dalle 16:00 alle 20:00

Cura e gestione dei Coniglietto Nano

31 Maggio | dalle 16:00 alle 20:00

Cura e gestione dei Pappagalli

Segna le date sul calendario e non prendere impegni!

Non serve alcuna prenotazione, ma ti consigliamo di arrivare con un po’ di anticipo per assicurarti il posto migliore.

Per eventuali dubbi o curiosità, chiamaci o scrivici su Whatsapp al numero 0835 259002