Si è conclusa la Green Week “Matera è Green”. Il Progetto si è inserito all’interno della settimana europea della sostenibilità ambientale promossa anche all’interno del progetto europeo Thematic Adrion dedicato al turismo sostenibile, di cui il Comune di Matera è partner ed UNIBAS è capofila.

La partecipazione di amministratori e cittadini, insieme, che hanno caratterizzato le giornate della Green Week hanno fatto emergere, tra gli aspetti più interessanti, la necessità di un coinvolgimento sui temi della sostenibilità tanto dei cittadini quanto di coloro che essi hanno delegato ad amministrare la Città. Solo questa sinergia sarà in grado di produrre un cambiamento “green” effettivo e strutturale della Città e dei suoi cittadini.

A Matera sono state organizzate tre giornate (4, 5 e 6 giugno) dedicate in modo differente alla sostenibilità.

La prima giornata è stata ideata per avvicinare fisicamente i cittadini ai loro amministratori per poter dialogare direttamente sui temi della sostenibilità messi in atto in Città e delle prospettive che in tal senso interesseranno i cittadini nel prossimo futuro. “Sostenibilità in Piazza”, gestito da Legambiente Matera, ha messo a confronto il Sindaco Bennardi, l’assessora all’Ambiente Summa, l’assessora all’urbanistica Nicoletti, l’assessore alle Attività Produttive Digilio e l’assessore al Bilancio Colella con i cittadini in un dialogo sulla gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, di rigenerazione urbana e progettazione condivisa, di comitati di quartiere e di gestione condivisa dei beni comuni, di bilancio partecipato, di mobilità sostenibile ma anche di temi particolari come il parcheggio di Via Vena, l’area ex Barilla e lo Stadio XXI Settembre.

La seconda giornata, in concomitanza con la “Giornata Mondiale dell’Ambiente” è consistita in un bellissimo trekking urbano “Da un’orto all’altro”, ossia dall’orto urbano di Serra Venerdì gestito da Noi Ortadini fino all’orto sociale di Viale Italia gestito da Agrinetural. Un percorso che ha visto la partenza dalla pineta di Via Lamanna e che ha attraversato prima il quartiere poi il bosco di Serra Venerdì. Un trekking esperienziale che è riuscito a fornire ai partecipanti non solo preziose informazioni di carattere ambientale ma anche il segno tangibile di come la sostenibilità può essere applicata per valorizzare pezzi di città e renderli socialmente utili.

La terza giornata, infine, è stata improntata alla sensibilizzazione dei cittadini che sono stati coinvolti dall’associazione Plasticfree in #cambiagesto, attività indirizzata alla raccolta di mozziconi di sigarette nel Parco Papa Giovanni Paolo II e a sottolineare uno dei gesti maggiormente frequenti ed inquinanti. A cura di Amicobosco2050 la conclusione di quest’ultima giornata della Green un trekking che ha avuto come scenario l’avvolgente bellezza dell’itinerario Colle Timmari – Monte Timbro per trarre ispirazioni, idee, progetti. I partecipanti hanno rivissuto la storia naturalistica di questo colle, gli interventi di rimboschimento e di costruzione idraulica degli ultimi 70 anni e sono stati sensibilizzati al bisogno della cura e manutenzione ed alla valorizzazione di questa perla ambientale vicina alla Città dei Sassi.