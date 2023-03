Con una ”R” i Volontari avrebbero ridotto i rischi nel Parco

Non affannatevi a chiedere quando riaprirà il percorso n.406 che dai rioni Sassi, attraverso la ”passerella in legno” sulla Gravina, come è esatto indicarla, conduce all’altipiano murgico per visitare chiese rupestri, iazzi, masserie e lo scempio di Murgia Timone. Abbiamo scritto come stanno le cose nel servizio, ultracommentato servizio del 9 marzo scorso https://giornalemio.it/ambiente/passerella-e-sentiero-sulla-gravina-serve-un-passaggio-per-un-progetto-da-finanziare/ .Serve finanziare un progetto, a valle di considerazione e suggerimenti dopo un sopralluogo tecnico sullo stato di salute dello sperone roccioso che potrebbe procurare problemi agli escursionisti. Ma serve andare oltre che una carta di dettaglio, dotata di valutazione del rischio nei siti turistici del Parco con relativa segnaletica. Il Gruppo volontari per l’ambiente di Matera aveva ufficializzato una proposta e una richiesta, per l’avvio di un protocollo di intesa, con l’Ente Parco. Ma- da quanto riferisce il moto perpetuo Pio Acito, fondatore e legale rappresentante del Gruppo- quella richiesta è rimasta senza risposta. Con il senno di poi l’investimento nel fattore “R” di rischio avrebbe contribuito, probabilmente, a evitare il verificarsi di problemi.Argomento che si dovrà tirare fuori, aldilà dei tempi di messa sicurezza dell’area interessata dal sentiero 406. E aldilà del bando di gestione, del quale sappiano ben poco, incentrato sul fattore ”G”. Nulla sotto questo aspetto sul fattore ”T” tempi…



Al presidente Ente Parco Murgia materana

Al direttore Ente Parco Murgia materana

via Sette Dolori 10 MATERA

Oggetto: segnaletica e valutazione del rischio nei siti turistici nel Parco

La incrementata frequentazione del Parco della Murgia materana e la opportuna maggiore attenzione verso la sicurezza degli ospiti esige che l’Ente Parco informi correttamente i visitatori sulla loro esposizione al rischio.

Il Gruppo Volontari per l’Ambiente di Matera ha al suo interno le competenze e le qualifiche necessarie per una puntuale valutazione del rischio sui siti e percorsi che maggiormente riscontrano l’attenzione e la frequentazione dei turisti.

In allegato la scheda progetto per giungere, nel tempo di sei mesi e prima della prossima stagione estiva, alla apposizione di specifica cartellonistica (da concordare con l’Ente per il formato, il materiale, l’espressione dei contenuti, etc) che possa ridurre i rischi naturali derivanti principalmente da dissesti idrogeologici.

La conoscenza del territorio, la esperienza in ambito di previsione e prevenzione del rischio, la competenza nella valutazione della evoluzione dei fenomeni naturali, sono elementi tutti utili nella prospettiva di fornire agli ospiti turisti ed escursionisti la più corretta informazione sui rischi lungo i percorsi e nei siti visitati.

Il Gruppo Volontari per l’Ambiente è disponibile a sottoscrivere specifica convenzione secondo i contenuti dell’allegata scheda progettuale.

Il presidente- legale rappresentante

arch. Pio Acito



Matera 23– 09 – 2019

E LA SCHEDA ALLEGATA

ImageImageGRUPPO VOLONTARI PER L’AMBIENTE

Rione Pianelle 1 Palazzo delle Buone Pratiche 75100 Matera

Associazione di Volontariato civile – Protezione civile delibera Regione Basilicata n.1331/’94

C.F. 93018590773

Scheda delle situazioni di rischio nei siti di interesse turistico del Parco della Murgia materana

Le schede riporteranno:

1. Nome del sito …….

2. coordinate N …….. E ……..

3. Accessibilità- percorribilità (esposizione): semplice, media, complessa, molto complessa

4. Pericolosità: bassa, media, alta, molto alta – intervento immediato)

5. Frequentazione: 1 bassa – di 100, 2 media – tra 100 e 500 anno, 3 alta + di 500 anno, 4 eccessiva + di 1000 anno, (esempi: 1 San Giuliano al Bradano; 2 Madonna delle Croci; 3 Cristo la selva; 4 San Vito)

6. Indicazione di rischio puntuale (frattura secca di una volta), diffuso (tratto di sentiero con più massi pericolosi) o di entrambi; incremento del rischio in caso di pioggia

7. Assegnazione di R VALORE del RISCHIO (avendo fatto il frullato dei punti 3-4-5-6) da indicare sulla cartellonistica con le informazioni puntuali

R1 rischio prossimo allo 0 non si indica —- accesso libero, anche in solitario (San

Falcione, Madonna delle Croci, San Vito, Villaggi di Murgecchia

e Murgia Timone)

R2 rischio moderato —- accesso con attenzione ed in gruppo (Madonna degli Angeli,

Madonna di Monteverde, circuito d’acqua e sistema grottale

Murgia Timone)

R3 rischio alto —- accesso con guida, illustrazione dei rischi e dei comportamenti,

sconsigliato per non ricercatori (San Giuliano al Bradano, Grotta dei

Pipistrelli, villaggio saraceno, Cristo la Selva, Lamaquacchiola, San

Nicola all’Ofra)

R4 rischio molto alto —- accesso sconsigliato per tutti, consentito per ricercatori attrezzati,

guide preparate ed informate sul sito (Cripta del Pezzone)

Operatori con diverse qualifiche e funzioni:

Rocco Castellano, Rocco Giove, Teresa Lupo (guida AIGAE), Ivan Losacco (guida AIGAE),

geol. Filippo Cristallo, geol. Stefania Pascale, arch. Pino Perrone.

Arch. Pio Acito Di. Ma. coordinatore gruppo di lavoro (giuda AIGAE).

Tempo di lavoro 6 mesi a partire da gennaio 2020;

⦁ 1 – febbraio 2020 predisposizione schede e programma degli itinerari

⦁ 2-3-4- marzo, aprile, maggio: sopralluoghi, compilazione schede singole, assegnazione di R

⦁ 5-6- giugno: verifiche con il Parco, predisposizione e posizionamento cartellonistica specifica.

Costi: la convenzione dovrà prevedere un compenso di XX.000€ da liquidare in due rate, al momento dell’incarico ed alla consegna del lavoro terminato; materiali ed opere di posizionamento della cartellonistica dove necessario a carico dell’Ente.

Arch. Pio Acito Di. Ma.