Con Romina Power tanta”Felicità” per la giornata di pulizia alle marine di Melendugno

L’appuntamento con ramazza, sacchi, pinze, guanti sulle spiagge e a mare con i sub è per domenica 12 aprile alle marine di Melendugno (Lecce) in occasione della Giornata regionale della Costa, dedicata a una pulizia straordinaria con l’avvio della buona stagione che ha visto un ”assaggio” con il ponte di Pasqua e Pasquetta. Madrina di eccezione è la nota cantante Romina Power, che negli anni si è distinta per la sua venta pittorica e l’impegno ambientalista.L’evento, organizzato dal Comune di Melendugno in collaborazione con 27 associazioni ed enti vari, come riportato nella conferenza stampa riportata sul sito web https://www.corrieresalentino.it/2026/04/giornata-regionale-della-costa-madrina-deccezione-romina-power-coinvolte-27-realta/ mira alla pulizia straordinaria delle spiagge e delle scogliere delle cinque marine di Melendugno: da Torre Specchia a San Foca da Roca a Torre dell’Orso a Sant’Andrea. Senz’altro una domenica di ”Felicità” ricordando una nota canzone cantata da Romina in coppia con Albano, per i volontari e per la natura che dobbiamo impegnarci a rispettare e a tenere pulita.,

