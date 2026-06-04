Con Muv e Tourpass da venerdì 5 giugno al via tour per le edicole votive

Sono un segno della religiosità popolare, diffuse tra i rioni Sassi e il piano, spesso in condizioni di degrado e di abbandono che meriterebbero ben altra sorte e attenzione. Conoscerle e parlarne chissà, potrebbe attivare un minimo di interventi di manutenzione e di recupero, come accaduto in vico Case Nuove o Gradoni Municipio per iniziativa di privati e associazioni. Il Muv e Turpass ha programmato cinque passeggiate alla scoperta delle edicole votive. Si comincia venerdì 5 giugno (giornata dalla concomitanza di tanti eventi)con una visita guidata tra il centro storico e il piano.



IL COMUNICATO STAMPA

L’Associazione MUV Matera e Tourpass Matera presentano una passeggiata alla riscoperta delle edicole votive di Matera.

Il Muv Matera, in collaborazione con Tourpass Matera, organizza passeggiate su percorsi guidati, tra racconti, aneddoti e leggende, alla riscoperta di un patrimonio che rischia di scomparire.

L’argomento proposto parlerà delle edicole votive che rappresentano riflessi di storia e tradizione nella città dei Sassi. Alcune sono vere e proprie opere d’arte mentre altre, più semplicemente, testimonianze di fede e memoria urbana.

Una volta erano punti di aggregazione, riferimenti per ricorrenze religiose e, passandoci davanti, ci si levava il cappello inchinandosi.

Nella città di Matera sono state catalogate ben 116 edicole oggetto della pubblicazione, realizzata in sinergia con la casa editrice Antros.

“Edicole votive a Matera- Arte, devozione e memoria urbana”.

I percorsi delle passeggiate nell’ambito delle quali verranno fornite informazioni e narrazioni a riguardo sono:

– Centro storico – piano

– Sasso Barisano 1

– Sasso Barisano 2

– Sasso Caveoso

– Civita

Ogni singolo percorso richiede circa un’ora e trenta minuti ed è accessibile per tutte le età. Previo un modesto contributo spese, sarà consegnato ad ogni partecipante un pieghevole con mappa ed illustrazioni e un cappellino.

Chi interessato potrà seguire il calendario degli eventi su:

https://lnx.muvmatera.it

https://www.facebook.com/?locale=it_IT

Le prenotazioni potranno effettuarsi tramite mail a info@muvmatera.it o su WhatsApp: 3287668861.

Verranno organizzati gruppi di non più di 20 cittadini che, previo prenotazione, riceveranno mail o messaggio di conferma.



Calendario escursioni

Venerdì 5 giugno – Percorso CENTRO STORICO – PIANO

Appuntamento ore 18,30 presso Palazzo Lanfranchi.

Partendo da via Ridola, attraverso vico Case nuove, vico San Leonardo, via del Corso, piazza Sedile, via delle Beccherie, vico San Giuseppe termina in piazza Vittorio Veneto.

Martedì 9 giugno – Percorso SASSO BARISANO 1

Appuntamento ore 18,30 piazza Vittorio Veneto angolo via San Biagio;

Partendo da via San Biagio, attraverso via Rosario, via Fornaci Vecchie, via San Rocco, rione San Biagio, vico Santa Cesarea termina in via Tommaso Stigliani.

Venerdì 12 giugno – Percorso SASSO BARISANO 2

Appuntamento ore 18,30 piazza Vittorio Veneto (fontana ferdinandea).

Partendo da via Lombardi, via Fiorentini, rione Vetere, recinto II Paradiso termina in via Gradoni Sant’Antonio.

Lunedì 15 giugno – Percorso SASSO CAVEOSO

Appuntamento ore 18,30 presso Palazzo Lanfranchi.

Partendo da via Bruno Buozzi, via Casalnuovo, vico San Leonardo, rione Malve, rione Pianelle, piazza San Pietro Caveoso, via Bruno Buozzi, termina presso Palazzo Lanfranchi.

Giovedì 18 giugno – Percorso CIVITA

Appuntamento ore 18,30 piazza del sedile (angolo via Duomo).

Partendo da via Duomo, via Castelvecchio, recinto Annunziata vecchia, via Riscatto, via San Potito, via San Giacomo termina in via Gradoni Duomo.

MUV MATERA – Nicola Laricchia – 3287668861

TOURPASS MATERA – Giuseppe Colucci 3497184357

Il presidente