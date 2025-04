Con il pollice verde gli allievi dei laboratori di ‘’Noi Ortadini’’

Nella fusione del nome, tra orto e contadini, i contenuti di un progetto che i giovani di ‘’Noi Ortadini’’ stanno portando avanti con lungimiranza, cominciando dalle scuole, per educare i cittadini di domani a occuparsi- mettendoci mani e cuore- alla cura dell’ambiente e, in particolare dell’orto. Sono quei prodotti della terra che, auspichiamo, possano essere a chilometri zero. Magari partendo da un fazzoletto di terra che è accanto alla scuola, sotto casa o in un terreno incolto che attende di far sviluppare piantine per coltivare e produrre pomodori, zucchine, melanzane, carote, cavoli, cipolle, piselli e ‘’odori’’ che vengono da prezzemolo, basilico, menta e via elencando. L’esperienza dei 500 bambini degli istituti comprensivi Francesco Saverio Nitti, Giovanni Pascoli e Padre Semeria è stata davvero proficua anche per quanto riguarda i fiori. Pollice verde sul campo…anche in famiglia



IL COMUNICATO STAMPA

Educare i più piccoli per un futuro più sostenibile grazie ai laboratori di orticoltura di Noi Ortadini nelle scuole d’infanzia e primarie di Matera

Da oltre un anno, l’associazione di promozione sociale ed E.T.S. Noi Ortadini ha avviato una collaborazione con alcune scuole di Matera. Oltre 500 i bambini coinvolti, provenienti da:

• La Scuola Primaria F.S. Nitti;

• L’Istituto Comprensivo Pascoli;

• L’Istituto Comprensivo Semeria.

La collaborazione vede attivi dei cassoni per orticoltura e floricoltura al fine di educare i più piccoli rispetto al cibo e all’ambiente, grazie alle educatrici Tiziana Foggetta e Domenica Maiorino e all’educatore Donato Romano.



I laboratori comprendono sia alcune attività ludiche che l’insegnamento di concetti fondamentali sul funzionamento del suolo e delle piante, trasmettendo ai bambini:

– una maggiore consapevolezza rispetto all’origine del cibo;

– il ⁠senso di cura, pazienza e attesa;

– ⁠lo sviluppo della manualità;

– ⁠lo spirito di squadra.



Fondamentale è il contributo di alcune imprese locali:

● Fattoria Gallorosso, col coinvolgimento di Giuseppe Di Cuia (assegnista di ricerca presso il CNR), che fornisce Lombricompost e per nutrire il terreno senza fertilizzanti artificiali;

● Agrifertile S.r.l., Dichio Vivai Garden, COSP Tecno Service, Edil Loperfido, XXL Global Service Soc. Cop., TECNAV Soc. Cop. e Frangione Legnami S.n.c., che attraverso la fornitura di materiali e servizi hanno stanno sostenendo questo importante processo.



Il coordinamento organizzativo e logistico di Andrea Grieco, presidente di Noi Ortadini, ha attivato una preziosa sinergia con I Custodi del Bello, progetto de Il Sicomoro che prevede il reinserimento lavorativo di persone marginalizzate attraverso la rigenerazione urbana di spazi verdi della città.



Il tassello mancante, auspicato per il futuro, può essere un patrocinio del Comune di Matera, o (ancora meglio) una partnership strutturata che permetta di rendere questa buona pratica una realtà diffusa e replicabile in altre scuole e in altri spazi verdi della città, come accade a Matera nel Rione Lanera grazie all’Associazione Lanera, come per anni è avvenuto in Viale Italia grazie ad Agrinetural e Agoragri, e come avviene in altre città, sia italiane che estere.