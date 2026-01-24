Con il Cai in escursione da Matera all’estero per monti, valli, mari e fiumi

E’ un programma a tutto tondo per principianti o per escursionisti di lunga esperienza con la barba lunga come ‘’zio’ Rocco Castellano, che conoscono come altri della sezione Cai di Matera ‘’ Falco Naumanni’’, ma tutti accomunati dalla voglia di vivere la natura a piedi soprattutto e talvolta in bici. Naturalmente in comitiva, a seconda delle disponibilità di ognuno, di voler conoscere anche posti nel circondario di Matera e dei quali si è solo sentito parlare, nella provincia di Matera e in altre regioni del BelPaese o all’estero come in Croazia o in Grecia. Quanto raccontato sabato 24 gennaio dalla presidente del Cai di Matera, Margherita, Margherita Sirritielllo, con alcuni ospiti, ha interessato e non poco i tanti iscritti (ormai siamo quasi a quota 300) di ogni età che hanno per gran parte già adocchiato dove andare. Alcune tappe, rigorosamente di domenica,sono state già effettuate e domani 25 gennaio è in programma, in collaborazione con l’associazione Verde Colle, l’escursione al colle di Timmari,per raggiungere il santuario di San Salvatore, la necropoli greco apula, il Monte Timbro e un pioppo nero che fa parte del registro regionale degli alberi monumentali. Una camminata in progressione con pausa per vedere, ascoltare, godere della natura e con la consegna di utilizzare il telefonino solo per scattare foto. Abbigliamento da escursionista, borraccia d’acqua (niente plastica) e prendete pure appunti, chiedendo alla guida quello che vi sorprende.Sono oltre 60 le escursioni in programma e nel calendario anche momenti di attività sociale. Buona escursione,



IL CALENDARIO

Gennaio

• 4 Domenica: Passeggiata a Parco dei Monaci. (Difficoltà E).

• 11 domenica: Escursione fra gli olivi secolari della Basilicata. (Difficoltà E).

• 18 domenica: La vera storia della balena Giuliana(Difficoltà E).

• 24 sabato: Presentazione del calendario escursioni.

• 25 domenica: Escursione al Colle di Timmari

Febbraio

• 1 domenica: Timmari: Il sentiero del pioppo nero (Difficoltà E).

• 8 domenica: Oasi dei Battendieri tra fiume e mare. (Difficoltà E).

• 14 sabato – 17 martedì: Weekend di Carnevale in Abruzzo (Difficoltà T/EA).

• 15 domenica: 2° edizione Carnevale CAI.

• 21 sabato: Gruppo Seniores: Visita alle chiese rupestri del centro storico.

• 21 sabato – 22 domenica: Trekking sulla neve nel Parco Nazionale del Pollino (Difficoltà EE).

• 22 domenica: Minervino: Dalla grotta di S. Michele alla grotta Gorgone.

Marzo

• 28 feb. – 1 domenica: Sulle vie dell’acqua: Da Locorotondo a Ceglie Messapico.

• 1 domenica: Dalle spiagge ioniche a Siris ed Heracleia.

• 7 sabato – 8 domenica: Notturna sulla neve.

• 15 domenica: Escursione ai calanchi di Montalbano Jonico e sulla Murgia materana.

• 21 sabato: ASSEMBLEA dei soci.

• 22 domenica: Parco Gallipoli Cognato, Cicloescursione nel bosco Difesa Grande e La Pasqua del CAI.

• 28 sabato: Gruppo Seniores: Storia del borgo La Martella.

• 29 domenica: Basilicata Coast to Coast: Rotondella – Nova Siri.

Aprile

• 11 sabato: Cicloescursione: Anello di Montescaglioso.

• 12 domenica: Il mare di primavera: Dal lido di Nova Siri al castello di Rocca Imperiale.

• 15 mercoledì: Gruppo Seniores: Riserva naturale Mercadante.

• 19 domenica: San Giorgio Lucano (il paese delle mille grotte) e Cascate di San Fele.

• 25 aprile – 3 maggio: Grande anello dei Sibillini (Difficoltà EE).

• 26 domenica: Habitat Murgia materana.

• 28 aprile – 4 maggio: Trekking in Grecia: Meteore, Monte Olimpo e Grecia classica.

Maggio

• 3 domenica e 6 mercoledì: Gruppo Seniores: Visita alla masseria fortificata Villa Gattini.

• 9 sabato – 10 domenica: Parco regionale Monti Lattari: Sentiero degli Dei e Valle delle Ferriere.

• 13 mercoledì: Escursione Matera-Picciano.

• 15 venerdì – 17 domenica: Parco fluviale dell’Isola del Liri.

• 17 domenica: Cicloescursione Irsina-Monteserico e Anello di Viggiano.

• 23 sabato – 24 domenica: La peonia in tenda.

• 24 domenica: Cascate del Tuorno, Monte Pollino (Difficoltà EE) e Monte Zaccana.

• 28 giovedì: Gruppo Seniores: Passeggiata sotto le stelle.

• 29 venerdì – 31 domenica: Riviera dei cedri: Mare e grotte tra paleolitico ed eremitico.

• 31 domenica: Da Genzano a Monte Serico.



Giugno

• 7 domenica: Al Monte La Spina.

• 13 sabato: Il canto della pietra.

• 13 sabato – 14 domenica: Cicloescursione Matera-Irsina.

• 14 domenica: Serra delle Ciavole e Bosco di Montepiano a Cirigliano.

• 17 mercoledì: Gruppo Seniores: Luoghi di San Giovanni da Matera.

• 20 sabato: Ferrata dell’amicizia (Difficoltà EEA).

• 21 domenica: Giornata SI CAI, Val Melandro e Ciclovia Lagonegro-Rotonda.

• 27 sabato – 28 domenica: Montea (Difficoltà EE).

Luglio

• 5 domenica: Valle Ombretta (Belluno).

• 11 sabato – 20 lunedì: Settimana verde tra i rifugi della Valsesia e del Monte Rosa.

• 26 domenica: Serra di Crispo.

Agosto

• 2 domenica: Bivacco in quota sotto la luna (Difficoltà EE).

• 25 martedì – 30 domenica: Croazia: Magico Velebit e Plitvice.

• 29 sabato – 30 domenica: Sul tetto della Basilicata: le 5 vette (Difficoltà EE).

Settembre

• 6 domenica: A Grassano sulle tracce di Carlo Levi.

• 13 domenica: Cicloescursione Irsina-Gravina e Sentiero Frassati nel Bosco della Costara.

• 16 mercoledì: Gruppo Seniores: Timpa Murgecchia – Madonna delle Vergini.

• 19 sabato: Note di Jazz all’ombra della grande quercia (Onix Jazz Club).

• 19 sabato – 20 domenica: Basilicata Coast to Coast: Da Maratea a Seluci.

• 27 domenica: Da Piana del Lago a Marsico Nuovo.

Ottobre

• 3 sabato – 4 domenica: Camminando sotto le stelle (Difesa San Biagio) e FESTA DELLA MONTAGNA.

• 11 domenica: Basilicata Coast to Coast (Fardella-Senise) e Camminare è meditare.

• 18 domenica: Forenza e Il sentiero del binario.

• 25 domenica: Tra le città dell’olio e Cicloescursione nel Parco delle Dolomiti Lucane.

Novembre

• 1 domenica: Valle d’Itria: La via dell’acquedotto.

• 8 domenica: Alta Murgia.

• 15 domenica: I colori dell’autunno.

• 22 domenica: Il bosco di Straface Amendolara.

• 29 domenica: Murgia materana.

Dicembre

• 6 domenica: Passi e pellicole.

• 12 sabato: ASSEMBLEA.

• 13 domenica: GIORNATA SOCIALE.



IL COMUNICATO STAMPA

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di MATERA

“Falco Naumanni”

COMUNICATO STAMPA

La Sezione di Matera del CAI “Falco Naumanni” presenta il calendario attività 2026

Sabato 24 gennaio alle 17, nell’Open Space APT del Palazzo dell’Annunziata, la Sezione Cai Matera “Falco Naumanni” presenterà il calendario delle attività del 2026.

La presidente dell’Associazione, Margherita Sirritiello, esporrà il programma di escursioni, cammini, ciclo-escursioni, montagnaterapia, attività formative, progetti di sentieristica sul territorio materano, collaborazioni e altre attività.

Nel corso del pomeriggio sarà raccontato il cammino “Basilicata Coast to Coast”, 167 km dal Tirreno allo Jonio, effettuato lo scorso anno e presentato il progetto per il 2026 “Bici in Comune”, in collaborazione con il Comune di Irsina e l’Associazione FIAB Matera.

Il giorno dopo la presentazione del calendario e cioè domenica 25 gennaio, l’Associazione materana ha in programma un’escursione sulla collina di Timmari, in collaborazione con l’Associazione Verde Colle Timmari. Gli escursionisti percorreranno all’incirca 10 chilometri, partendo dalla SP Timmari – Santa Chiara, per raggiungere il santuario di San Salvatore, la necropoli greco apula, il Monte Timbro e un pioppo nero che fa parte del registro regionale degli alberi monumentali. L’escursione è aperta anche ai non soci, per i dettagli informativi e per iscriversi andare sul sito dell’associazione www.caimatera.it.

Matera, 22 gennaio 2026

www.caimatera.it