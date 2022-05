Portano il cognome più diffuso nella Città dei Sassi e un soprannome autorevole, come quello dei ‘’ Wastacrisc’’ (guastacroce dal materano all’italiano) che indicava un tempo figure in grado di sciogliere patti e contratti della civiltà contadina. Altra epoca. Ma i Montemurro, nell’azienda di contrada Cagnolino (un nome un luogo azzeccati) di Grottole, ci tengono a lavorare e a rispettare terra e filiera agricola, rigorosamente a chilometri zero. Una passione che hanno nel sangue e in volto con l’esposizione al sole da abbronzatura naturale. Paolo, nome diffuso in famiglia, è un motore diesel che, quando si scalda, non si ferma più e sovraintende con gli altri a tutto: dai campi, al caseificio dove sforna con latte appena munto mozzarelle, ricotta, scamorze e formaggi di vario tipo che accontentano tutti i palati. Pronti a governare quella variegata ‘’ Arca di Noè’’ che va dalla domestica cinghialina ‘’ Celestina’’ ad asini, muli (non potevano mancare Bellino e Martino), pecore,capre, cani, mucche, cavalli, maiali e una miriade di animali da cortile ,oltre alle api curate dal cugino Alessandro che producono un miele apprezzato. E con Paolo, il padre Giuseppe, i fratelli, sorelle e altri che vivono in una dimensione davvero unica, a conduzione famigliare, il rispetto per la natura e per gli animali che vivono in libertà è una regola di vita. Niente allevamenti intensivi, ma produzioni sostenibili – portati avanti con passione – che finiscono sulle tavole dei buongustai e quanti frequentano il ristorante Podus a Bosco Coste di Grottole. Un modello davvero unico, come unici sono i sapori di quanto viene prodotto con passione nel solco di una ‘’M’’ che sta per Montemurro, Matera e Mangiare genuino come un tempo. E se incontrate un o una Montemurro …chiedete pure a quale ramo appartengono. “A C’ appartin?’’ ripete l’interrogativo-intercalare in dialetto materano.



Dal sito web dell’Azienda agricola Montemurro

L’Azienda Agricola Montemurro è un’azienda a gestione familiare nata negli ultimi anni dell’800 quando al nostro bisnonno Francesco Paolo Montemurro (detto Cicc’Poul’ Wastacrsc’) fu assegnata una parte della tenuta dei Conti Malvinni Zagarella per i quali lavorava.

Da allora la passione per l’agricoltura si è tramandata di padre in figlio e quindi da nostro nonno Alessandro al nostro papà Peppino, fino ad arrivare a noi.

Ed eccoci qui otto in tutto tra fratelli e cugini doppi. Figli di due fratelli Montemurro, Tommaso e Peppino, che hanno sposato due sorelle Papapietro, Anna e Immacolata.

Ovviamente non facciamo tutti la stessa cosa, anzi siamo tutti molto diversi ma il legame con l’azienda ed i ricordi di famiglia è forte in tutti noi.

Le aziende agricole sono due e sono confinanti. Utilizziamo parti comuni collaborando molto in tutte le attività che facciamo.

Venite a trovarci per conoscerci meglio. Vi aspettiamo!



I prodotti

Il Grano, La Farina, I Legumi, I Mieli.

antico massaro

I NOSTRI ANIMALI

Il punto di forza della nostra Azienda sono i nostri fantastici animali

Cavalli, Asini, Gatti, Cani, Vacche podoliche, Capre tibetane, Maiali, Oche, Anatre, Tacchini, Faraone, Quaglie, Pavoni, Pecore, Fagiani, Tortore, Colombi, Lepri, Conigli, Galli e Galline, Api.



FATTORIA DIDATTICA

L’Azienda Agricola Montemurro è una azienda a conduzione familiare che da alcuni anni ha scelto di impiegare le sue risorse, nella realizzazione di percorsi didattici in fattoria.

Mangiar sano e avere uno stile di vita corretto ed equilibrato sono necessità che devono accompagnarci fin da bambini.

È indispensabile conoscere la provenienza dei prodotti che consumiamo ed è più che mai importante sapere come vengono coltivati e trasformati.

Helix Fattorie Didattiche



LABORATORI

1 Dal chicco… al pane: scopri il viaggio del seme di grano!

2 Dalle api… al miele: quanto lavorano le nostre piccole amiche?

3 Dal latte… al formaggio: prepariamo insieme formaggio e ricotta!

4 Dalla gallina… all’uovo: com’è fatto?

5 Dall’oliva… all’olio: assaporiamo l’olio extravergine!

6 Dal seme… al frutto: la girandola dell’orto!

7 La vita in una goccia d’acqua: osserviamo una sorgente naturale!

8 Conosciamo gli animali!

9 Lavoriamo insieme il tufo!

10 Impariamo a creare con la terracotta!



Ogni laboratorio comprende una breve spiegazione teorica e la realizzazione pratica del prodotto proposto eseguita direttamente dai partecipanti.



A CHI È RIVOLTA L’OFFERTA

Ad alunni di scuole dell’infanzia, primarie e superiori di primo grado, a famiglie, a gruppi organizzati.

APERTURA

Marzo – Ottobre

DISPONIBILITÀ RICETTIVA

Da 40 a 50 persone.

DEPLIANT

Scarica qui il depliant dedicato alla

Fattoria Didattica.

Download

Contatti

Azienda Agricola Montemurro

C.da Cagnolino, 75100 Grottole (Matera), Italia

SP 8 Matera-Grassano al Km 17

Paolo Montemurro – Mob. 329.1551456

Francesca Montemurro – Mob. 334.2617993

info@aziendaagricolamontemurro.it

L’Azienda Agricola Montemurro è una azienda a conduzione familiare che da alcuni anni ha scelto di impiegare le sue risorse, nella realizzazione di percorsi didattici in fattoria.

Mangiar sano e avere uno stile di vita corretto ed equilibrato sono necessità che devono accompagnarci fin da bambini.

È indispensabile conoscere la provenienza dei prodotti che consumiamo ed è più che mai importante sapere come vengono coltivati e trasformati.