Buone pratiche, buoni sentimenti, amore per gli animali ma rispettando il decoro dei luoghi. A Matera, in piazza del Sedile, dove è una panche in legno, alcuni cittadini hanno adottato una piccola comunità di gatti, realizzando piccoli confortevoli giacigli. E con una frase, trascritta con un pennarello su un cartoncino, che racchiude tanta passione ” Il tempo trascorso con i gatti non è mai sprecato”. E i mici, ne siamo certi, ringraziano.