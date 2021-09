Imparare a rispettare l’ambiente, facendo due passi indietro per farne uno avanti, con uno scossone salutare (anche una gomitata va bene) agli adulti e ai padroni del vapore che puntano solo al profitto avvelenando aria, acqua e terra, prendendo esempio dalla ‘’rivoluzionaria’’ Greta Thunberg. E il film scelto da Armando Lostaglio, che non ha bisogno di presentazione, a meno che non decidesse di tingersi di verde una ciocca della sua bianca capigliatura…, non mancherà di destare riflessioni tra i bimbi di Atella che parteciperanno ad Atella, da oggi e fino al 26, a una tre giorni da vivere e commentare. Programma corposo e dinamico, come da programma e, naturalmente, all’insegna della sostenibilità.



Comunicato Stampa

Piccoli per un grande pianeta

Atella. Nei giorni 24 25 e 26 settembre prossimi l’anfiteatro del campus scolastico di Atella ospiterà dibattiti, incontri con le scuole, film e riflessioni che riguardano l’etica e la gestione dell’ambiente. Promossa dalla società A.M.A. S.R.L. e dal Comune di Atella, con la collaborazione organizzativa di BroxLab, la tre giorni si propone di portare al vaglio di istituzioni e cittadini l’impellente problema della salvaguardia ambientale, della gestione delle risorse, della tutela del pianeta, della educazione e il rispetto che deve partire proprio dalle nuove generazioni. Proprio su tale concetto, la manifestazione si apre con la proiezione del film I AM GRETA, presentato lo scorso anno alla Mostra di Venezia diretto da Nathan Grossman. In occasione dello sciopero sul Clima organizzato dal movimento Fridays for Future, i ragazzi della Scuola Media di Atella affronteranno il tema della tutela dell’ambiente con la visione del documentario di una icona delle nuove generazioni, attivista instancabile, “nerd”, vegana e animalista così come lei stessa si definisce: Greta Thunberg. A colloquiare con gli studenti sarà il critico Armando Lostaglio (presidente del CineClub “De Sica” – Cinit). E’ l’etica e il rispetto dell’ambiente – a parere di uno dei promotori Gerardo Graziano – uno dei fondamentali punti, nel coniugare una amministrazione virtuosa della cosa pubblica ed una gestione innovativa delle risorse e della produzione di energia carbon-free. Si darà quindi un taglio più tecnico: la gestione sostenibile come punto cardine dei nuovi progetti europei e nazionali di ripresa economica e ambientale post pandemia. Imprenditori, funzionari e amministratori pubblici esporranno i nuovi obiettivi dei piani nazionali per la tutela del bene comune capaci di conciliare una amministrazione virtuosa della cosa pubblica ed una gestione innovativa del ciclo dei rifiuti. Un altro spunto di riflessione che proporrà la tre giorni di Atella sarà quello di interrogarsi senza pregiudizi sulle risorse energetiche, green e non rinnovabili, perché il loro affiancamento sia sufficiente a generare energia pulita per le generazioni attuali senza pregiudicare e saccheggiare le risorse delle generazioni future. Un altro versante della sostenibilità è quello divulgato da Papa Francesco nell’enciclica “Laudato Si‘” che ci interroga eticamente e moralmente su quale mondo vogliamo lasciare alle nuove generazioni. Vogliamo essere custodi o predatori delle risorse della Terra? Ciascuno con le proprie iniziative e capacità, può e deve collaborare affinché nostra madre Terra torni a risplendere secondo il progetto di Dio. Verrà toccato anche il delicato tema dei cambiamenti climatici, poiché sempre più spesso assistiamo ad eventi estremi: alluvioni, mareggiate, uragani, desertificazioni ed incendi con conseguente diminuzione della produttività agricola, estinzione di specie animali e vegetali, e conseguenze drammatiche anche per specie umana. Tutto questo può essere combattuto anche e soprattutto attraverso stili di vita più consapevoli, rispettosi dell’ambiente e di tutte le creature che ci circondano. L’articolato programma non tralascerà riflessioni sul territorio locale ed in particolare sul nascente Parco Regionale del Vulture, perché con attenzione istituzionale e impegno politico, tecnico e sociale sia volano di sviluppo per l’intera regione Basilicata. A relazionare di tutto questo interverranno figure di altissimo profilo scientifico, tecnico e professionale: il dott. Umberto Minopoli presidente dell’AIN (Associazione Italiana Nucleare), il presidente dott. Antonio Borbone dell’Associazione Nazionale Gestori Ambientali, la dott.ssa Paola Mercogliano Responsabile della Divisione Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, dott.ssa Giulia Innocenzi scrittrice e giornalista a caratura nazionale e l’assessore dott. Gianni Rosa.

Comunicazione A.L.

Atella 23.09.2021