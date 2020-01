Per Maurizio Bolognetti ”custode culturale” del Pollino, montagna tra due mari, il termine ”selvaggiosità” coniato da Giorgio Braschi è una perla da annoverare nel vocabolario aggiornato della lingua italiana dell’Accademia della Crusca. E i presupposti ci sono tutti, visto che il tour con Giorgio Braschi, tra auto, ”caval di San Francesco”, e video postati su radio Radicale, sta destando interesse e tanta ammirazione verso la guida storica del Paco del Pollino, nonchè, fotografo e membro del soccorso Alpino e, aggiungiamo, maestro emerito della natura che ha tanto da insegnare ai giovani che con convinzione ed entusiasmo seguono le esortazioni a cambiar pagina di Greta Tumberg. E già, perchè, Giorgio è anche poeta della Serra…delle Ciavole ( a proposito serve una regolamentazione per contenere gli accessi delle comitive) visto che ha definito quel luogo ” Giardino degli Dei’ in una intervista di 41 minuti, che abbiamo visto con pazienza fin alle fine. ” … Al tramomonto -ha detto estasiato- con luci suggestive non ci si sente mai soli…nel silenzio, ma con una serenità che indica una presenza benevola”. E’ la religiosità di una natura che chiede ascolto, per evitare che accada quello che è accaduto nella antica Lucania, dal latino ”Lucus” luogo di boschi, devastata da trivellazioni e sversamenti di varia natura? Forse. E qui Maurizio Bolognetti, che si è appuntato, giustamente, citazioni che fanno rima con ambiente e sentimento, cita il critico lucano Giuseppe ”Peppino” Appella che in quel di Castronuovo Sant’Andrea (comune del Parco) produce cultura a tutto spiano.” Il Pollino- dice Appella- non è solo aspetto naturalistico, come molti ripetono ma è anche archeologia, con l’arte che trabocca da ogni zolla, con un dialogo continuo con la natura”. E non solo. Ci sono anche erbe per fare liquori al mirto, per esempio, o pistacchi per la pasticceria come quelli di Stigliano che hanno impinguato la produzione di Bronte… E poi tanta religiosità con la Madonna del Pollino e tradizione, che induce a indugiare sui toponimi come il Ponte Pelato o (di) Pilato di San Severino Lucano. La coppia ” B&B” (lasciate perdere Brigitte Bardot ) non la tira per le lunghe e va subito al sodo: la montagna tra i due mari va difesa. E così Bolognetti ricorda l’allarme di 73 scienziati sulla biodidersità in estinzione, con il rischio che se continua così tra un secolo scompariranno gli insetti e che quel cervellone di Albert Einstein ha messo in guardia l’uomo. ” Se le api scompariranno dalla terra, all’uomo resterebbero quattro anni di vita”. Toccaferro o procuratevi un amuleto , l’abitino in quel di Colobraro, garantito dal dinamico sindaco Andrea Bernardo. Per farla breve l’uomo sta segando il ramo dell’albero sul quale sta appollaiato…Una similitudine, tirata fuori da Bolognetti, che ci ricorda quegli iscritti della Quercia che portarono, dopo averne segato anche il tronco al Pd…un partito sin dall’inizio ”nè carne e nè pesce”. Braschi riaddrizza il timone e ricorda che si sta alterando il clima e il paesaggio ne paga le conseguenze con tutte le creature. Incendi, iperproduzione, inquinamento e, nel solco delle ” I ” da citare ci mettiamo anche l’imbecillità di certa umanità orientata a fare affari, fregandosene se il presente e il futuro sono cosparsi di cenere e di morte. Ma c’è la Montagna tra due mari, che ci invita a preservare non solo i bioparchi (il Pollino fa parte della rete mondiale) ma anche quella siepe accanto a casa, la quercia ” le cerze” della dizione dialettale che con le ghiande ingrassano i suini, la mortella e il lentisco dei valloni e la cotica della duna che cerca di resistere sulla costa jonica agli sbancamenti della ruspa. Selvaggiosità da difendere? Certo e passaparola…