Una nota e un invito altrettanto chiari per ridurre la dipendenza di forniture energetiche, gas in particolare dalla Russia, e avviare un percorso che porti alla riduzione e,se possibile, alle forniture dall’estero. A farlo, con una competenza decennale, l’associazione network degli edifici a consumo zero, che batte il tasto ( e fa bene) sui ritardi del BelPaese nel percorso per la transizione energetica. Le percentuali di dipendenza dall’estero, come riporta il comunicato, parlando chiaro: dobbiamo imboccare un’altra strada altrimenti dovremo fare i conti con i costi dell’energia (tra l’altro annunciati dall’autunno 2021), delle bollette per imprese e famiglie. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: cresce la spesa e si va vanti con ‘’ristori’’ che lasciano il tempo che trovano. Si deve intervenire sulle cause e fare scelte coraggiose. Da qui l’invito a compilare un form, che troverete all’indirizzo https://forms.gle/CSR5UjyXxyjHinzBA . Serve attivare Comunità energetiche, grandi impianti fotovoltaici (FV), e politiche di efficienza energetica per trasformare gli edifici residenziali e non a ridurre i consumi fino a renderli completamente ed esclusivamente dipendenti da fonti energetiche rinnovabili. E’ la strada migliore – scrivono Francesco Paolo Lamacchia e Giuseppe Perfetto- per l’indipendenza energetica, da carbone, gas e petrolio, del nostro “Paese del Sole” ed una maggiore ricchezza diffusa in tutte le famiglie italiane.



COMUNICAZIONE DALL’ASSOCIAZIONE NETWORK EDIFICI A CONSUMO ZERO

Sin dal 2012 abbiamo professato, in diverse occasioni pubbliche e durante le nostre presentazioni tecniche mirate a compiere la transizione energetica, la riduzione costante e necessaria dalle forniture di gas soprattutto provenienti dai paesi poco allineati ai principi democratici del nostro paese. A distanza di circa 10 anni, maturiamo tutti insieme che le nostre azioni e i nostri propositi, sono stati lungimiranti ma ben poco ascoltati dal governance nazionale italiana. Ad oggi la mancanza di azioni forti ed immediate, che attuino la transizione energetica, ovvero il passaggio ad un’economia basata sulla produzione di energia pulita e rinnovabile, rappresenta una seria minaccia della stabilità energetica del nostro paese.

Alcuni numeri per comprendere la situazione: l’Italia, producendo quasi la metà (47,7%) dell’energia elettrica utilizzando il gas, contro il 16,7% in Germania e il 6,6% in Francia, è maggiormente danneggiata nello scenario attuale. Il metanodotto che collega, attraversando l’Ucraina, i giacimenti russi al Sud Europa e l’Italia a Tarvisio rifornisce più del 40% del fabbisogno italiano di metano. «Circa il 45 per cento del gas che importiamo proviene infatti dalla Russia, in aumento dal 27 per cento di dieci anni fa» ha spiegato Draghi. Nel 2011 corrispondeva infatti al 28,1 per cento del totale, dietro al 32,6 per cento dell’Algeria, scivolata in seconda posizione. È di oltre 75 miliardi di Sm3 (Standard metri cubi) il fabbisogno di gas dell’Italia. Estrarre più gas fossile non risolverà il problema del caro bollette come affermano Greenpeace, Legambiente e WWF in una nota in cui giudicano la proposta del Ministro Cingolani di ridurre le bollette dei consumatori attraverso una maggiore estrazione di gas fossile nazionale “senza senso e logica, e davvero poco lungimirante”.

A tal punto, considerato ormai anche la forte spinta dell’UE di accrescere la diffusione delle rinnovabili, e considerati gli scenari internazionali dipendenti da interessi geopolitici, che influenzano fortemente la domanda energetica dell’Italia, uniamoci con l’Associazione Network Edifici a Consumo Zero perché: “ LA TRANSIZIONE ENERGETICA NON PUÒ PIÙ ASPETTARE! “

Comunità energetiche, grandi impianti fotovoltaici (FV), e politiche di efficienza energetica per trasformare gli edifici residenziali e non a ridurre i consumi fino a renderli completamente ed esclusivamente dipendenti da fonti energetiche rinnovabili, è la strada migliore per l’indipendenza energetica, da carbone, gas e petrolio, del nostro “Paese del Sole” ed una maggiore ricchezza diffusa in tutte le famiglie italiane.

