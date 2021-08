…Se i parametri di rilevazioni dalle centraline sono bassi, come riporta la nota del Comune di Matera e dell’Arpab, significa che le condizioni da inquinamento di diossine dopo l’incendio verificatosi il 4 agosto scorso, presso la discarica di rifiuti al Borgo La MarteLLa, sono ridimensionati. E quindi, in tempi che non conosciamo, si potrà passare alla ripresa dei lavori di bonifica avviati da Invitalia nelle vasche 3 e 4 e procedere, probabilmente, alla rimozione dei divieti che impediscono coltivazioni e pascolo sui terreni attigui. Attendiamo sviluppi, anche in relazione alla lettera che il sindaco Domenico Bennardi ha inviato a tutti i soggetti, governo compreso, direttamente e indirettamente interessati alla questione.

INCENDIO DISCARICA, IMPATTO NON SIGNIFICATIVO DELLE DIOSSINE

Resi noti i risultati delle analisi svolte dal Dap di Taranto

“Le risultanze delle analisi relative al campionamento effettuato il 9 agosto scorso nell’area del borgo La Martella – a seguito dell’incendio presso la discarica – mostrano un impatto non significativo per il parametro delle diossine. Infatti, il parametro PCDD/F mostra concentrazioni prossime al fondo ambientale per un’area antropizzata. Il parametro Benzo(a)pirene, determinato per la stessa postazione di prelievo (stabilimento Natuzzi) è risultato essere ben al di sotto del valore obiettivo previsto dal D.Lgs n.155 del 13 agosto 2010.

Le analisi sono state eseguite dal laboratorio microinquinanti del Dipartimento ambientale di Taranto di Arpa Puglia.

L’Arpa Basilicata ha monitorato i dati di qualità dell’aria sin dal 4 agosto – giorno in cui si è verificato l’incendio – mediante la strumentazione presente all’interno della centralina fissa ubicata nell’area, mentre, a partire dalle ore 13:00 del giorno successivo nei pressi dello stabilimento Natuzzi sono stati installati anche un mezzo mobile, due deposimetri per la raccolta delle deposizioni secche e umide e un campionatore volumetrico.

il 9 agosto scorso sono stati eseguiti anche campionamenti di terriccio (top-soil) in dieci diverse postazioni. Il 10 agosto il filtro del campionamento volumetrico e i campioni di top-soil sono stati consegnati al Dap per le analisi delle diossine e dei pcb (policlorobifenili).

^Al presente comunicato si allega la relazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata ai risultati delle analisi di diossine e furani.



Matera, 19 agosto 2021

RISULTATI DELLE ANALISI DI DIOSSINE E FURANI IN ARIA AMBIENTE ANALIZZATI A

SEGUITO DELL’ INCENDIO DEI RIFIUTI STOCCATI PRESSO LA PIATTAFORMA DI “La

Martella” PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI (RSU – FORSU) A SERVIZIO DEL COMUNE DI MATERA

Inquadramento

Il sito della discarica è ubicato nel comune di Matera in località “La Martella”, in posizione E – NE rispetto al comune stesso da cui dista circa 7 km. Esso è inserito in un contesto pianeggiante (circa 200 m s.l.m.) tra i colli di Picciano, Timmari ed Igino ed occupa una superficie complessiva di circa 25 ha.

L’accessibilità al sito è garantita dalla SP Matera-Gravina. (coord. Geo. 16°31’38.96 E; 40°41’21.74 N). Sotto il profilo urbanistico l’area in cui ricade il sito è classificata come Area Extraurbana, mentre la zona circostante è classificata come Zona E (Agricola), coltivata prevalentemente a frumento.

Figura 1 Ortofoto con individuazione dell’’area adibita a Piattaforma per il Trattamento dei Rifiuti non Pericolosi a servizio del Comune di Matera.

La piattaforma RSU è costituita da bacini di discarica nei quali vengono convogliati i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla raccolta differenziata del Comune di Matera.

In data 04/08/2021, intorno alle ore 14 circa, ARPAB veniva informata che presso la suddetta piattaforma si era sviluppato un incendio; il personale in pronta disponibilità di ARPAB si recava sul posto e procedeva alle prime misurazione di contaminanti nell’aria mediante l’utilizzo di strumentazione portatile PID e rilevatore multi gas. Sul posto operava già il personale dei Vigili del fuoco di Matera coadiuvati successivamente da un proprio elicottero antincendio.

A partire dall’evento, i dati di qualità dell’aria venivano monitorati mediante la strumentazione

presente all’interno della centralina fissa ubicata nell’area (vedi ortofoto seguente), mentre, a

partire dalle ore 13:00 del giorno 05/08/2021, venivano installati nei pressi dello stabilimento Natuzzi

anche un mezzo mobile, n.2 deposimetri per la raccolta delle deposizioni secche e umide e un

campionatore volumetrico. La scelta di posizionare tale strumentazione nell’area dello Stabilimento

Natuzzi è stata quella di valutare l’impatto dell’incendio ai recettori ubicati presso il Borgo di La

Martella e la città di Matera.

Figura 2 Ubicazione mezzo mobile e stazione fissa “La Martella” di monitoraggio della qualità dell’aria

Campionatore Volumetrico



In data 09/08/2021 nell’area potenzialmente impattata dalle ricadute degli inquinanti emessi venivano eseguiti campionamenti di top soil in n.10 postazioni identificate dalle coordinate geografiche riportate in tabella e visibili nell’ortofoto seguente.

Punto di

campionamento

Coordinate Geografiche

Long. Lat.

1 4505918.795 629508.013

2 4505910.704 629397.809

3 4505905.616 629282.857

4 4506722.551 629432.954

5 4506712.440 629383.832

6 4506694.487 629238.599

7 4506045.363 627014.892

8 4505516.618 628552.397

9 4505207.335 629745.833

10 4504552.999 629191.351

5

Fig. 3: Ortofoto con indicazione dei punti di campionamento dei suoli

Il filtro del campionatore volumetrico veniva prelevato il giorno 10 agosto, unitamente ai campioni di top soil, e consegnati al laboratorio microinquinanti del DAP di Taranto di ARPA Puglia per le analisi delle diossine e dei pcb.

Di seguito si riportano le risultanze delle analisi sul filtro del campionatore volumetrico riportate nell’allegato RDP al presente documento. Si è in attesa dei risultati delle analisi delle diossine e pcb sui suoli.

RISULTATI

Premesso che in letteratura e nella normativa non vengano riportati valori limite di riferimento per la concentrazione di diossine, furani e PCB nell’aria ambiente, la Commissione Consultiva Tossicologica

Nazionale ha riportato, in un parere1 rilasciato nella seduta del 12/02/1988, un limite massimo

tollerabile per PCDD e PCDF pari a 40 fg/m3 in unità I-TE.

6

Nel 1994 la stessa Commissione ha proposto, ai fini della valutazione di impatto ambientale, un limite

in aria di 150 fg I-TE/m3

per i composti di questa classe ed un limite di 15 pg I- TE/m2

d per la

deposizione al suolo, tenuto conto della bassa assunzione dei PCDD/F per via inalatoria rispetto a

quella per ingestione.

In seguito all’elaborazione di una nuova valutazione tossicologica congiunta delle diossine e dei PCB

diossina-simili da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), la stessa commissione LAI

ha proposto, in un rapporto pubblicato nel 2004, lo stesso limite di 150 fg/m3

per la concentrazione

globale in aria di PCDD/F e PCB-DL, espresso però come WHO-TEQ.

Le risultanze analitiche relative al filtro campionato presso il sito (Stabilimento Natuzzi) area Borgo

La Martella nel Comune di Matera successivamente all’incendio occorso presso la discarica sita nel

Borgo mostrano un impatto non significativo per il parametro PCDD/F, con concentrazioni risultate

prossime al fondo ambientale per un area antropizzata.

Il parametro Benzo(a)pirene, determinato per la stessa postazioni di prelievo è risultato essere ben

al di sotto del valore obiettivo previsto dal D.Lgs n.155 del 13/08/2010 All. XIII, riferito al tenore

totale presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile.

Il direttore Tecnico scientifico f.f.

Dott. Achille Palma



LA NOTA DELL’ASSESSORE ROSA

Discarica La Martella, Rosa: per le diossine non ci sono impatti significativi

Le prime analisi di diossine e furani effettuate in aria presso lo Stabilimento Natuzzi di Matera, dopo l’incendio della discarica “La Martella”, mostrano impatti non significativi con concentrazioni prossime al fondo ambientale di un’area antropizzata. Anche il Benzo(a)pirene è al di sotto del valore obiettivo previsto dal decreto legislativo 155/2010. La concentrazione di benzene nell’aria è tornata nelle medie e tutti gli altri parametri rientrano nella norma.

Sono questi gli ultimi dati trasmessi questa mattina dall’Arpab all’assessore all’ambiente e energia, Gianni Rosa.

“Al di là di inutili note di stampa e prese di posizione che non si basano su dati scientifici – commenta Rosa – stiamo lavorando per misurare compiutamente l’impatto che l’evento ha avuto sull’ambiente, sui cittadini e sugli animali. Tutto ciò per determinare le migliori azioni di ripristino e bonifica. Per avere un quadro più definito – aggiunge l’assessore – attendiamo di leggere e valutare anche i dati delle analisi di diossine effettuate a terra. Il Governo regionale e il Dipartimento Ambiente, grazie anche al prezioso supporto dell’Arpab – conclude Rosa- rivolgono grande attenzione alla questione, sin dal primo giorno. Per tale motivo sono da rispedire al mittente tutti i tentativi di strumentalizzazione”.