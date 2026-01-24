sabato, 24 Gennaio , 2026
Compostaggio domestico: a Matera dal 29 gennaio al via i controlli

Buone pratiche, verifiche e, soprattutto, suggerimenti per migliorare la produzione di compost domestico che a Matera riguarda oltre 600 cittadini che nei mesi scorsi ne hanno fatto richiesta, collocando in spazi aperti, giardini e similari quelle ”compostiere” che contribuiscono ad accogliere- sintetizziamo- soprattutto i rifiuti della tavola per produrre con tutto il tempo che richIede il processo per produrre ”compost”, fertilizzante. E la cosa, se fatta bene, consente di ottenere riduzioni sulla tassa rifiuti. Dal 29 gennaio saranno effettuati i controlli di compostaggio domestico con l’obiettivo di verificare il corretto utilizzo delle compostiere e accompagnare i cittadini nel miglioramento della gestione dell’organico. La campagna ” Differenziamo- Chi Ama fa la differenza” era stata promossa da COSP Tecno Service e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, in collaborazione con E.R.I.C.A. Soc. Coop., con il supporto del Comune di Matera e dell’EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata.
Matera, 23 gennaio 2026 – Nell’ambito della campagna “DifferenziAmo – Chi Ama fa la
differenza”, prende il via una nuova fase operativa dedicata al compostaggio domestico:
a partire dal 29 gennaio 2026 inizieranno i controlli e i sopralluoghi presso le utenze
domestiche che hanno aderito alla pratica, con l’obiettivo di verificare il corretto utilizzo
delle compostiere e accompagnare i cittadini nel miglioramento della gestione
dell’organico.
La campagna è promossa da COSP Tecno Service e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, in
collaborazione con E.R.I.C.A. Soc. Coop., con il supporto del Comune di Matera e dell’EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata, nell’ambito delle attività di
sensibilizzazione e miglioramento della raccolta differenziata sul territorio comunale.

I sopralluoghi saranno effettuati da tecnici specializzati, con una duplice finalità:
• verificare che il compostaggio venga effettivamente svolto, nel rispetto dei requisiti
previsti dal regolamento comunale;
• fornire supporto, indicazioni pratiche e consigli utili per migliorare la gestione della
compostiera e la qualità del compost prodotto.
L’attività di controllo si inserisce in un percorso di accompagnamento dei cittadini, fondato
su collaborazione, responsabilità condivisa e crescita della consapevolezza ambientale, e
non ha carattere sanzionatorio, ma educativo e di supporto. Le verifiche consentono inoltre
di confermare il diritto alla riduzione del 20% sulla TARI prevista per le utenze che praticano
correttamente il compostaggio domestico.
Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare gli scarti
organici e vegetali della cucina e del giardino in compost di alta qualità, utilizzabile come
fertilizzante naturale per orti, giardini e piante. Praticarlo significa ridurre in modo
significativo la quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con benefici ambientali ed
economici per l’intera comunità: meno rifiuti da trattare, meno trasporti, meno emissioni e
più sostanza organica restituita ai suoli.
Il controllo e il sostegno al compostaggio domestico non sono solo strumenti di verifica, ma
parte di una strategia più ampia per costruire una comunità attiva, informata e
responsabile, capace di contribuire in modo concreto alla riduzione dei rifiuti e alla tutela
del territorio. Una città più sostenibile nasce anche da gesti quotidiani, semplici ma decisivi,
che trasformano il ciclo dei rifiuti in un ciclo di valore.

