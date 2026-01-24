Compostaggio domestico: a Matera dal 29 gennaio al via i controlli

Buone pratiche, verifiche e, soprattutto, suggerimenti per migliorare la produzione di compost domestico che a Matera riguarda oltre 600 cittadini che nei mesi scorsi ne hanno fatto richiesta, collocando in spazi aperti, giardini e similari quelle ”compostiere” che contribuiscono ad accogliere- sintetizziamo- soprattutto i rifiuti della tavola per produrre con tutto il tempo che richIede il processo per produrre ”compost”, fertilizzante. E la cosa, se fatta bene, consente di ottenere riduzioni sulla tassa rifiuti. Dal 29 gennaio saranno effettuati i controlli di compostaggio domestico con l’obiettivo di verificare il corretto utilizzo delle compostiere e accompagnare i cittadini nel miglioramento della gestione dell’organico. La campagna ” Differenziamo- Chi Ama fa la differenza” era stata promossa da COSP Tecno Service e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, in collaborazione con E.R.I.C.A. Soc. Coop., con il supporto del Comune di Matera e dell’EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata.

Matera, 23 gennaio 2026 – Nell’ambito della campagna “DifferenziAmo – Chi Ama fa la

differenza”, prende il via una nuova fase operativa dedicata al compostaggio domestico:

a partire dal 29 gennaio 2026 inizieranno i controlli e i sopralluoghi presso le utenze

domestiche che hanno aderito alla pratica, con l’obiettivo di verificare il corretto utilizzo

delle compostiere e accompagnare i cittadini nel miglioramento della gestione

dell’organico.

La campagna è promossa da COSP Tecno Service e CNS – Consorzio Nazionale Servizi, in

collaborazione con E.R.I.C.A. Soc. Coop., con il supporto del Comune di Matera e dell’EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata, nell’ambito delle attività di

sensibilizzazione e miglioramento della raccolta differenziata sul territorio comunale.



I sopralluoghi saranno effettuati da tecnici specializzati, con una duplice finalità:

• verificare che il compostaggio venga effettivamente svolto, nel rispetto dei requisiti

previsti dal regolamento comunale;

• fornire supporto, indicazioni pratiche e consigli utili per migliorare la gestione della

compostiera e la qualità del compost prodotto.

L’attività di controllo si inserisce in un percorso di accompagnamento dei cittadini, fondato

su collaborazione, responsabilità condivisa e crescita della consapevolezza ambientale, e

non ha carattere sanzionatorio, ma educativo e di supporto. Le verifiche consentono inoltre

di confermare il diritto alla riduzione del 20% sulla TARI prevista per le utenze che praticano

correttamente il compostaggio domestico.

Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di trasformare gli scarti

organici e vegetali della cucina e del giardino in compost di alta qualità, utilizzabile come

fertilizzante naturale per orti, giardini e piante. Praticarlo significa ridurre in modo

significativo la quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con benefici ambientali ed

economici per l’intera comunità: meno rifiuti da trattare, meno trasporti, meno emissioni e

più sostanza organica restituita ai suoli.

Il controllo e il sostegno al compostaggio domestico non sono solo strumenti di verifica, ma

parte di una strategia più ampia per costruire una comunità attiva, informata e

responsabile, capace di contribuire in modo concreto alla riduzione dei rifiuti e alla tutela

del territorio. Una città più sostenibile nasce anche da gesti quotidiani, semplici ma decisivi,

che trasformano il ciclo dei rifiuti in un ciclo di valore.