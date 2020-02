La Terra non scoppia di salute e le conseguenze si vedono con l’innalzamento della temperatura che sta facendo sciogliere ghiacciai, aumentare il livello dei mari sommersi di plastica , la cappa di inquinamento rende l’aria sempre meno salubre o irrespirabili, mentre il clima procede a ruota libera con le stagioni ormai saltate e le calamità dietro l’angolo. Conseguenze anche sul mondo agricolo con i terreni e le colture che devono fare i conti con scelte di mercato, abbandono del buon senso che alla fine hanno indebolito o attenuato la ‘’fertilità’’ dei campi, riducendo e non poco quel ricambio naturale di gas in atmosfera. La ‘’fame’’ di Co2 , per esempio, è quella spia rossa che continua a restare accesa. Come uscirne? Christos Xiloyannis, che dopo la carriera universitaria ha scelto di impegnarsi come altri in agricoltura, è diventato il testimonial concreto nell’utilizzare compost certificato e di qualità. E con risultati davvero eccellenti, tanto da coinvolgere anche altri coltivatori. Spesa contenuta, ma la fornitura viene dalla Puglia. Peccato, perché la Basilicata, potrebbe farlo in proprio ma il sistema raccolta, differenziazione e trasformazione dei rifiuti è largamente indietro,a causa di scelte o di mancate scelte che hanno favorito altri obiettivi e interessi. Christos nella nota che segue ci spiega come invertire la rotta, utilizzando buone pratiche. Conviene a tutti. E la Terra ci ringrazierà.

Perché è urgente ed indispensabile produrre compost certificato di qualità da utilizzare in agricoltura

I terreni ad uso agricolo in Italia (in particolare al Sud) sono poverissimi di sostanza organica (intorno all’1% ).

Siamo a livelli di “desertificazione” dal punto di vista microbiologico (nei nostri suoli non c’è vita). La salute e la crescita delle piante e le loro autodifese dalle malattie e dagli stress ambientali dipendono dalle interazioni tra radici e microorganismi nel suolo (microbioma/intestino nelle persone) (Ippocrate 2000 anni fa scriveva che tutte le malattie hanno inizio dall’intestino). Il tipo di conduzione e gestione delle risorse in agricoltura negli ultimi 50-60 anni (uso esclusivo della chimica, lavorazione dei suoli e intensificazione della produzione) ci ha permesso di ottenere grandi risultati produttivi ma ha danneggiato gravemente i suoli, inquinato le acque e ha contribuito in maniera significativa all’aumento della CO2 nell’atmosfera. Tutto il carbonio che era immagazzinato nei suoli è stato portato nell’atmosfera attraverso la semplificazione e l’intensificazione delle operazioni in agricoltura. Il sistema suolo-pianta-atmosfera è diventato molto fragile. Basta un periodo con temperature più elevate del solito, piovoso o siccitoso o una nuova malattia per mandare in crisi l’intero sistema.

BISOGNA INVERTIRE TALE PROCESSO, IMMAGAZZINARE CARBONIO NEI SUOLI

Dove trovare questo carbonio?

-aumentare la fotosintesi ( assorbimento della CO2 atmosferica) all’interno dei nostri campi attraverso una gestione sostenibile (la non lavorazione o minima lavorazione dei suoli, inerbimento, sovescio, riutilizzo degli scarti, non incendio delle stoppie ecc.).

– apporti di carbonio esterno (letame-compost)

Il letame è sempre più difficile da reperire e quindi, per velocizzare il ripristino del carbonio dei nostri suoli, rimane il compost di qualità certificato. Dove trovare il compost e a prezzi accessibili?

La Basilicata è l’unica regione che non possiede impianti di compostaggio per produrre compost di qualità

Figura 1: Fonte ISPRA. Trattamento biologico della frazione organica da raccolta differenziata per regione, anno 2018

Si fa la raccolta differenziata dell’umido ma tale preziosa risorsa (matrice principale per la produzione del compost) non rientra nel riciclo. Dove va a finire? Probabilmente per produrre compost non di qualità per stratificare la discarica oppure viaggia altrove.

Circa 25 anni fa quando il gruppo di frutticoltura dell’Università della Basilicata ha iniziato della sperimentazione con l’obiettivo principale di ripristinare la fertilità dei suoli, reperiva il compost dal veneto (con grossi impatti ambientali emissioni gas serra per il trasporto). Successivamente ha intrapreso rapporti di collaborazione con alcuni impianti di compostaggio localizzati in Puglia e ha iniziato a utilizzare il compost prodotto da loro. La regione Puglia (con l’emergenza xylella) ha stanziato dei fondi per incentivare l’utilizzo del compost in agricoltura .



Tabella 1: Contributo regione Puglia per incrementare la sostanza organica nei suoli. Sottomisura 10.1.

Quello che succede in Basilicata è una vergogna. Cosa contiene il compost oltre il prezioso carbonio? Contiene tutti gli elementi minerali che le piante per la loro crescita assorbono dal suolo .



Nutrienti medi presenti in 20 Tonnellate di compost e relative emissioni evitate20 tonnellate di compost (è la quantità consigliata per ettaro per anno) contengono circa 3 tonnellate di carbonio, 340 kg di Azoto, 240 kg di P2O5 , 320 kg di K2O, 900 kg di Calcio e 65 kg di Magnesio. Tali elementi devono assolutamente ritornare nel suolo (economia circolare e posti di lavoro).Quanti impianti di compostaggio e dove allocarli?E’ necessaria una Indagine per quantificare la disponibilità della materia prima per fare il compost (umido della raccolta differenziata, scarti dell’industria agroalimentare, legno della potatura, scarti da fungaie…..) e conoscere il potenziale utilizzo (superfice agricola nel raggio di 30-40 km dall’impianto di compostaggio). Dall’analisi dei dati ISPRA 2018 sulla gestione dei rifiuti urbani si può notare la potenzialità di produzione di compost di qualità in Basilicata.

Potenzialità produzione compost in Basilicata

Sarebbe opportuno fare più impianti di piccole-medie dimensioni in maniera tale da ridurre i costi e le emissioni di gas serra per il trasporto delle materie prime come pure per il successivo trasporto nei campi del compost (raggio di circa 30-40 km). Per la Basilicata sarebbero consigliabili 5-6 impianti distribuiti tra la provincia di Matera e Potenza. La tecnologia per il compostaggio ormai è collaudata da diversi anni a livello mondiale e l’impatto ambientale e nullo (nella vicina Puglia ce ne sono diversi- uno è a 20 km da Matera).

Diverse aziende agricole del Metapontino da anni utilizzano il compost prodotto in Puglia per migliorare la fertilità (microbiologica e chimica) dei suoli. Si apportano circa 20 tonnellate per ettaro/anno. Con tali apporti ci vogliono circa 10 anni per aumentare dell’1% il carbonio nei primi 30 cm di suolo (portarlo dall’attuale 1% al 2%).Un aumento dell’1% del carbonio nei primi 50 cm di suolo corrisponde a circa 260 tonnellate di CO2 immagazzinata . Molti suoli del Nord Europa, Nuova Zelanda.. contengono 7-8% di sostanza organica. Oltre al miglioramento della fertilità microbiologica dei suoli il carbonio svolge un ruolo fondamentale sulla struttura dei suoli e di conseguenza sul ciclo dell’acqua (migliore assorbimento delle acque delle piogge, riduzione degli allagamenti, miglioramento del drenaggio dei suoli, riduzione dell’erosione superficiale dei suoli in colina, riduzione dei sedimenti nelle dighe…..).