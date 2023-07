Compattatore automatico a batterie solari. L’esempio di Udine

Il globetrotter Antonio Serravezza quando si imbatte nell’innovazione da vedere, toccare, osservare come funziona e con tante ricadute positive per le comunità locali non può fare a meno di segnalare, descrivere e auspicare che a Matera- città dei tanti anglicismi come hub, visitor, center ‘’vuoto e quattrini’’ a perdere- ci si ispiri e si facci altrettanto. Un auspicio. Per farlo occorrono programmazione, volontà e possibilità di farlo. C’è un appalto da subambito 1, con altri comuni in corso, che va avanti e con spese in aumento. Non siamo riusciti ad abbattere i costi della Tari come annunciato all’avvio del servizio e, anzi, occorrerà lavorare sodo per recuperare quelle percentuale di raccolta differenziata persi per strada. E c’è il rischio, come abbiamo pubblicato nel servizio del 19 luglio scorso https://giornalemio.it/ambiente/allerta-rifiuti-differenziata-in-calo-e-comune-matera-corre-ai-ripari/, , di vedere aumentare le imposte se non si interverrà con campagne di sensibilizzazione mirate, con tutti gli strumenti di comunicazione reali e virtuali. Le APP,infatti, funzionano poco in una città per metà ‘’0.0’’. Attendiamo i fatti. A settembre per ambiente, deiezioni canine, maleducazione stradale con bici e monopattini contromano in centro…Vedremo . Giriamo,intanto, la proposta all’Amministrazione comunale.



LA PROPOSTA DI SERRAVEZZA

Durante le vacanze osservi cosa succede in altre città e pensi alla tua città. Ero a Udine, la mia città natale, e ho notato subito qualcosa che potrebbe essere l’ideale per la nostra città. Passeggiando nel centro storico, dovendo buttare un sacchetto di carta, ho cercato un raccoglitore di rifiuti e cosa trovo? Un compattatore di rifiuti automatico che utilizza energia solare per il suo funzionamento, ossia un recipiente blindato dove inserire i rifiuti, lo sportello si apre von una pedaliera quindi senza contaminare le mani. È un sistema eccezionale perché raccoglie e compatta i rifiuti e invia un segnale automatico agli addetti per il ritiro quando la capienza è a tre quarti della capienza del contenitore interno. Pensando ai vari recipienti sparsi nel centro storico di Matera ( via XX Settembre, piazza Vittorio Veneto, via del Corso e via Ridola) sempre strapieni sarebbe l’ideale sostituirli con una decina di questi mini-compattatori solari. Io voglio sempre il meglio per la mia città e questa è una delle cose che l’Amministrazione Comunale prendesse in considerazione.