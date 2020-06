Coincidenze? Ma il clima di attesa, sia pure sotto tono quest’anno a causa dell’epidemia da virus a corona, per la festa del 2 luglio e della visita ”virtuale” al carro trionfale di cartapesta ha portato – finalmente- alla pulizia dell’area rifiuti dei cassonetti di recinto Marconi. Il colpo d’occhio è di quelli esemplari, che vorremmo vedere con continuità. Quanto durerà? Dipende dal senso di responsabilità dei cittadini a servirsi del servizio a chiamata (poco pubblicizzato) per il ritiro degli ingombranti, di controlli e sanzioni e di una pulizia periodica visto che è area di sosta e transito per il centro di quartiere Le Botteghe e per il mercato Ortofrutticolo. Cassonetti destinati a scomparire con l’avvio della raccolta differenziata porta a porta, che sta procurando perplessità per l’ingombro dei mastelli e per i problemi che procureranno ladovve non ci sono appartamenti dotati di balconi o per quanto potrà accadere nelle fasi di posizionamento in strada e il ritiro. I disagi e le polemiche procurati in altre città. Del resto è un appalto datato, che andava rivisto, e che ha avuto non poche vicissitudini procedurali affinchè giungesse in porto. Per l’assessore all’igiene urbana Giuseppe Tragni si va avanti. Importante è avviare. Poi si vedrà in corso d’opera. Ma è opportuno studiare già da ora soluzione alternative e razionali. Gli interrogativi restano tutti. Oh, che bel mastello…