Ieri allagamenti al Nord, con la sequenza di crolli, dissesti, voragini, intervallati di tanto in tanto di scosse sismiche lungo la dorsale appenninica, e oggi ( ma non è ancora finita) l’alluvione in Sicilia a Catania con tanti disagi per la popolazione, servizi e infrastrutture compromessi o danneggiati e risorse artistiche e paesaggistiche alle prese con quella carenza di manutenzione o di messa in sicurezza, che deve fare i conti con i limiti delle risorse umane e finanziarie. Si mettono in moto le unità di crisi del Ministero per i Beni culturali e del Turismo che devono coordinarsi con il sistema di Protezione Civile, cercando di salvare il salvabile. Servono prevenzione e programmazione, altrimenti il mantra ” bellezza e digitalizzazione” resta una bella enunciazione di principi. Il presidente nazionale dell’Archeoclub, Rosario Santonastasio, nella nota che segue va al cuore del problema e chiede un “Piano di Sviluppo basato sullo studio dei cambiamenti climatici tenendo conto anche del Patrimonio Culturale del Paese”. Roba da Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ne abbiamo bisogno anche in Basilicata, prima che sia troppo tardi. La natura fa il suo corso e spacca tufi, pietre, pareti di monumenti o chiese se non si rimuovono le radici di un pero selvatico, per esempio, non si mette in sicurezza un crinale, non si puliscono grate e caditoie e non si ”ascolta” quello che la natura si riprende in maniera devastante.



Comunicato Stampa ARCHEOCLUB

Santanastasio (Presidente Nazionale ArcheoClub D’Italia): “Quanto sta accadendo a Catania, induce ad una riflessione: necessità un Piano di Sviluppo basato sullo studio dei cambiamenti climatici tenendo conto anche del Patrimonio Culturale del Paese. Il 18,6% dei beni culturali è in aree a rischio frane, mentre il 6% è in aree a pericolosità idraulica elevata, il 15,3% in aree a pericolosità idraulica media e il 19,4% nello scenario di pericolosità bassa. E’ chiaro che con l’aumento di eventi estremi, nel tempo, queste percentuali possano anche eventualmente cambiare e speriamo di no”.

“In Italia abbiamo il 18,6% di Beni Culturali a rischio frane e molti di più a rischio alluvioni: il 6,8% del totale dei Beni Culturali è in aree a pericolosità idraulica elevata, il 15,3% in aree a pericolosità idraulica media e il 19,4% nello scenario di pericolosità bassa. Gli eventi estremi sono in aumento e saranno sempre più frequenti. Bisogna ragionare su un Piano di Sviluppo del Paese che sia basato sulla capacità di adeguarsi e di conseguenza pianificare un futuro sostenibile a tutela del Patrimonio Culturale dell’Italia. E’ necessario farlo in ottica PNRR. Ad esempio Archeoclub d’Italia, grazie ad alcune convenzioni firmate con gli enti preposti, sta mettendo a disposizione le proprie competenze, sviluppando progetti ed iniziative di comune interesse, predisponendo un programma informativo e formativo, attraverso l’organizzazione congiunta di workshop e seminari sui temi della tutela del patrimonio ambientale e culturale. Dunque stiamo creando un link tra istituzioni, ricerca, esperti, cittadino per sviluppare progetti che siano in grado di pianificare uno sviluppo sostenibile in quei territori dove insistono patrimoni culturali di particolare pregio. E per patrimonio culturale oramai intendiamo, noi di Archeoclub d’Italia, anche il patrimonio ambientale e naturalistico.

Archeoclub d’Italia aps opera con l’obiettivo specifico di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico – artistico, architettonico e ambientale presente sul territorio italiano, richiamando i cittadini alla responsabilità e al dovere di collaborare con le istituzioni, e mettendo a disposizione delle comunità locali e degli studiosi, professionalità e competenze diverse”. Lo ha dichiarato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia.