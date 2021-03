E’ il primo intervento di recupero nel Parco della Murgia Materana e, una volta ripristinata, la Cisterna del Comune o di “Tempa Rossa”, ubicata a ridosso del ‘ripetitore’ consentirà a squadre dei vigili del fuoco e dei volontari di utilizzare acqua in loco per spegnere gli incendi. E il vantaggio è notevole. Eviterà all’autobotte di tornare in città per approvvigionarsi. Senza dimenticare la possibilità per gli animali di abbeverarsi. Una antica funzione rurale e pastorale che il Parco riprende e con lungimiranza, auspicando che sia il primo di una serie di interventi per occuparsi della manutenzione di cisterne di diversa dimensione, oltre a iazzi, muretti a secco, chiese, apiari, avucchiare e altri manufatti del passato, intaccati dal degrado del tempo e dell’uomo e dall’azione della natura che con le radici di piante e arbusti spacca tufo, roccia e intonaci in coccio pesto e altri materiali coibentanti che hanno consentito per secoli di raccogliere e stoccare ettolitri di acqua. La cisterna di Tempa rossa, raggiungibile a piedi da Masseria Radogna o dalla vecchia provinciale per Ginosa, ha una forma rettangolare e una buona capacità di stivaggio come dimostrano le foto del servizio. Canali di raccolta, aperture per calare secchi e punti di abbeveramento ne costituivano un punto di riferimento idrico per uomini e animali, in posizione ideale per il passaggio di mandrie e greggi. L’ Ente Parco interviene con un intervento di recupero per una spesa di 69.520,99 euro e una durata di 90 giorni . Sono previsti la rimozione degli arbusti che hanno compromesso la struttura, il recupero funzionale della cisterna con un ripristino dell’impermeabilità delle pareti.Saranno eseguite la ripulitura della parte superiore, l’ integrazione di alcune parti mancanti e realizzate le quattro colonnine in tufo per ripristinarne l’originario valore storico. L’ Ente installerà anche un sistema di monitoraggio continuo del Bosco del Comune, attraverso telecamere facilmente mimetizzabili nell’area adiacente alla cisterna. Bene. Un intervento che si aggiunge al recupero della fontana ”Cilivestri”, anche questa a tetto, effettuato 14 anni fa dalle maestranze della ex Italcementi con l’apporto di Ipogea. L’auspicio è che il recupero e la manutenzione di tanti manufatti, esempio del sistema idrico di raccolta e conservazione delle acque, possa continuare. Con un doppio risultato: salvaguardare la memoria dei luoghi e le tecniche ”sostenibili” di riuso.



08/03/2021

Ente Parco della Murgia Materana