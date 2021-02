LA MIA ULTIMA MEMORIA DI GRASSANO non si rivolge alle gocce di pensiero che il meridionalista torinese Carlo Levi fece cadere su questo puntino interno come interiore delle terre lucane, delle ferite scavate fra Basilicata e Campania per intendere; ma io qui rivedo la passione politica, la militanza di Vito Fernando Rosa, che ero a sostenere con la cronaca per il giornale cartaceo in un battito dei miei vent’anni. Vito Rosa stava battagliando insieme ai braccianti agricoli. Lottando per l’aumento dei loro diritti, verso la chimera d’una garanzia di salari dignitosi. Era un incontro pubblico a Palazzo Materi. Quello che fa maestria rassicurante il quotidiano grazie al presepe di Franco Artese.

Sono partito con la precisa intenzione di rivedere i Giardini di Grassano. Rifarmi l’idea concreta delle campagne fatte d’alberi, fiori e calanchi. Epperò sentendo il loro respiro d’inverno. Mentre pulsano d’attesa per la primavera.

Il centro abitato di Grassano è uno degli esempi più importanti di insediamento urbano edificato dall’Ordine di Malta in Basilicata, sebbene non sia possibile stabilire con esattezza a quando risalga l’insediamento dei Cavalieri. E vari testi azzardano l’ipotesi si tratti addirittura del primo. Il percorso antico dei Cinti, gli agglomerati di cantine-grotte grattate in pareti verticali lascianti immaginare un assalto al cielo in sedicesimi e la sovrastante chiesa mozzata, è transitabile perfino in automobile.

Nel 1300 il feudo di Grassano fu donato dai Signori di Tricarico all’Ordine Gerosolimitano, fino all’inizio dell’800, divenendo una delle più importanti Commende dell’Ordine in Basilicata, tanto che da essa dipendevano 17 grancie distribuite tra i territori lucani e pugliesi.

La mia vista, nel Geosito dei Cinti, fra qualche spuntone in forma d’antenna e alcuni cancelli in materiale dell’era nostra, è assalita dalla furia d’una stradina, quella viuzza che immette in un mondo per certi versi ulteriore. Prima dell’impatto con le case anche loro moderne. A ridosso, se così è possibile dire in questo caso, dello stemma originale dei Cavalieri di Malta: fissato per sempre sul tappeto della piazza dedicata a quel preciso ricordo storico.

Durante il mio breve passaggio, ho pizzicato delle persone di mezz’età che sull’uscio d’uno dei cinti erano pronti a traghettare del vino paesano. Ché da sempre questa cantine a questo scopo, come per la conservazione d’alimenti, sono destinate. Dagli otri alle damigiane. La loro utilità è però solamente un tassello della loro ragione d’esistere. Perché qui i cinti si faranno soggetto nuovo quando si capisce che il loro destino è essere l’unione fra il paesaggio naturale e il paesaggio artificiale. Una dimensione altra, in qualche misura.

La viuzza sorride di riposo. I ciottoli che la formano erano tocchi di cavalli e scalpiti di viandanti e religiosi. Passaggio di miserie e ricchezze. Con fede e credenza, fra mito e leggenda.