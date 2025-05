Cifarelli interroga la Regione su impianti fotovoltaici a Tricarico e Grottole

“La Regione Basilicata continua a “sfornare” autorizzazioni per la realizzazione di

impianti fotovoltaici senza tener conto della storia e delle peculiarità dei territori interessati. Su questo ho chiesto chiarimenti con una interrogazione al Governo regionale.” E’ quanto dichiara il Presidente della seconda commissione regionale Roberto Cifarelli.

“E’ il caso di alcune iniziative progettuali ricadenti nei Comuni di Tricarico e, soprattutto Grottole, dove ricadono i terreni di storiche aziende agricole della zona che, da sempre, hanno svolto attività di agricoltura biologica, fattorie didattiche e agrituristiche generando attività di economia circolare con importanti ricadute occupazionali.

Ebbene, – continua il Consigliere regionale – in questi giorni, le suddette aziende sono destinatarie di comunicazioni di pubblica utilità indifferibili ed urgenti e di avvio del procedimento di emanazione del provvedimento di occupazione ed urgenza preordinata alla espropriazione/asservimento e occupazione di urgenza.

L’inevitabile conseguenza dei provvedimenti di esproprio sarà la chiusura definitiva delle aziende con le conseguenze nefaste di bellezza di perdita di posti di lavoro, deprezzamento dei terreni utilizzati nonché di desertificazione dei territori coinvolti, per non parlare poi dell’impatto sull’equilibrio dell’ambiente , sulla del paesaggio nonché sulla tenuta sociale delle comunità.

Le associazioni ambientaliste e civiche, – puntualizza Cifarelli – i cittadini e (alcuni)

rappresentanti delle Istituzioni locali hanno manifestato forti preoccupazioni tanto da

interessare i mass media locali e nazionali che, nel trattare l’argomento,

hanno evidenziato criticità, rischi e mancato coinvolgimento del territorio nonché scarsa

comprensibilità delle iniziative progettuali e mancanza di informazioni certe sull’iter

autorizzativo.

In virtù di tutto ciò – conclude il Presidente Cifarelli – ho ritenuto indifferibile chiedere al Presidente della Regione e all’Assessora all’Ambiente di precisare il reale stato dell’arte

dell’iter procedurale delle istanze, se intendono assumere ogni utile provvedimento in

autotutela finalizzata all’approfondimento e all’eventuale revoca degli atti amministrativi e, in conclusione, quali iniziative intendono attivare per coinvolgere le Istituzioni locali, le associazioni ed i cittadini dei territori interessati al fine di chiarire quanto accaduto e socializzare tutte le informazioni necessarie.”

