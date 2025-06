Ciclovia Giuliana? Gaetano segnala il degrado

Ne avevamo parlato nell’ottobre del 2024 https://giornalemio.it/ambiente/la-ciclovia-avanza-il-degrado-buona-per-il-trekking/ e da allora la situazione è peggiorata, come conferma il recente sopralluogo in bici effettuato dal fotografo materano, Gaetano Plasmati, che continua a fare- come si suol dire- ”sangue amaro” quando territorio e opere pubbliche, che dovrebbero portare valore aggiunto all’economia locale, vanno in malora. Del resto senza gestione è così. La ciclovia ”Giuliana” sta diventando un fossile che si sta sbriciolando. Restauri? E i soldi? Gaetano scuote la testa. Altro argomento per l’Amministrazione comunale di Matera, che resta al momento , sui pedali.