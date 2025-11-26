Ciceroni Fai alla Porta di Iuso. Davvero in gamba

Le giornate, del 25 e 26 novembre, erano state annunciata dal Fondo ambiente italiana e a Matera ragazzi alunni di altre scuole,come apprendisti Ciceroni, hanno incontrato le classi di tutte le scuole di ogni grado dai piccoli delle elementari agli alunni delle scuole superiori di Matera. A loro- ci ha detto Remo Terrone, volontario Fai evergreen- spiegano mentre guidano le classi trasmettendo la bellezza, le loro emozioni e la storia dei luoghi che il Fai apre per le giornate delle scuole, Bravi!



LA PORTA E LA TORRE DI IUSO ( FONTE FAI)

La Torre di Iuso è parte di Palazzo Troiano – Vizziello in via Duomo, e costituisce uno dei punti di maggiore movimento turistico di Matera. Costruita prima dell’anno 867, la torre faceva parte del “castrum” noto come Castelvecchio (o Castelvetere), un sistema di fortificazioni esteso su 8.000 metri quadrati; fu completato durante la dominazione normanna. La “Porta de Juso” era situata dinanzi a un ponte levatoio che conduceva alla “Porta de Suso”, ancora esistente, al contrario della prima di cui si è appunto salvata la sola torre, divenuta in seguito dimora dei nobili Troiano. Nel 1642 fu venduta a fra’ Silvio Zurla, Capitano di Galera e Commendatore dell’Ordine di Malta, presente nel Santuario di Picciano. Restò di proprietà della Commenda fino alla seconda metà dell’Ottocento, quando fu acquistata dal Capitano Tommaso Vizziello, i cui discendenti ancora ne posseggono una parte. L’imponente edificio domina via Duomo, con la struttura squadrata e massiccia, tipica del suo primo utilizzo come presidio militare difensivo. La parte più alta della torre è stata acquistata e restaurata a cura dell’architetto Alina Melli, proprietaria della struttura assieme al marito dott. Rocco Gentile. L’intervento di recupero, estremamente accurato, propone interessanti soluzioni finalizzate all’uso come struttura ricettiva di lusso. Nelle Giornate FAI per le scuole verrà proposto un viaggio originale all’interno delle antiche mura di Castelvecchio, per scoprirne la maestosità. I vari livelli edificativi mostrano interessanti caratteristiche, tra archi, scale e passaggi, mentre un piccolo giardino con essenze locali e il terrazzo regalano una suggestiva prospettiva della città

