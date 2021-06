La differenza c’è e sul piano visivo e sostanziale si vede eccome, con il posizionamento di oltre 100 cestini nelle strade e nelle piazze di Matera. Siamo in via Annunziatella e il colpo d’occhio è efficace. Si fermano in tanti a leggere la discalia sul come e perchè la bustina con gli escrementi di fido vanno collocati lì, nella indifferenziata, e se si è fumatori cicche e pacchetti non vanno gettati sul marciapiede o in strada. Un investimento in decoro e appello al buon senso, quello dell’Amministrazione comunale, e in particolare dell’assessora all’igiene urbana Lucia Summa, che vorrebbe – non appena possibile- di avviare una campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo la cittadinanza e ‘recuperare’ quella sparuta frangia di maleducati che tira dritto fregandosene del decoro urbano. Ma attendiamo che il posizionamento di altri cestini prosegue anche nei quartieri, per sostituire i contenitori deteriorati . Come a piazza Marconi, rimasta insieme ad altri comparti del rione Piccianello, tra le incompiute degli interventi annunciati e messi da parti per l’anno che verrà…