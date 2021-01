Gli incivili non sono specie da proteggere, sopratutto quando dimostrano tutta la loro insensibilità abbandonando rifiuti anche all’Interno del parco della Murgia. Non solo sul versante aldilà del torrente Gravina ma anche su quello della città, come quello della grotta dei Pipistrelli sul versante di Agna. A denunciare l’incongruenza è un gruppo di residenti, a cui ha dato voce quel ”rompiscatole” (nel senso buono) di Antonio Serravezza che lamenta l’assenza di vigilanza e di interventi in quella zona, nonostante ci siano i cartelli di pertinenza del Parco. Giriamo la segnalazione al presidente dell’Ente, Michele Lamacchia, affinchè provveda nei tempi e nei modi che riterrà opportuni e magari in sinergia con Comune, Provincia e forze dell’Ordine affinchè si possa evitare l’effetto discarica.



PARCO DELLA MURGIA MATERANA

Se esiste l’Ente Parco della Murgia Materana si è dimenticata che esiste una zona tra i Cappuccini e Le Piane che fa parte dello stesso Parco?

Io e tutti i cittadini che ogni giorno percorriamo la strada che costeggia la zona delimitata da cartelli scoloriti con l’insegna del Parco o pali in metallo rimasti solitari e utilizzati da non si sa chi con la scritta “proprietà privata” o “divieto di discarica” siamo basiti dall’abbandono da chi dovrebbe controllare e mantenere pulita e attrezzata questa stupenda zona molto ricca di luoghi storici, archeologici e culturali legati alla storia della nostra città.

Noi siamo gli occhi di questa zona e non ce la facciamo più a vedere le tantissime discariche abusive che ogni giorno aumentano senza che qualcuno prenda dei seri provvedimenti. Stiamo parlando di un itinerario che al ritorno dei turisti viene percorso a piedi per arrivare anche fino alla vicina Montescaglioso.

Sembra che l’Ente Parco della Murgia Materana abbia più interessi a seguire la zona di Murgia Timone e Murgecchia o Parco dei Monaci senza curarsi della zona centrale che ha una caratteristica molto importante come la grandissima Grotta dei Pipistrelli, il complesso rupestre di San Nicola all’Ofra che si articola su quattro livelli da esplorare attraverso cunicoli e ambienti.

Serve urgentemente una nuova delimitazione della zona con cartelli ( una volta i cartelli erano corredati anche della pianta della zona del Parco) che segnalino anche il percorso adatto per i turisti. Il Casino Padula potrebbe essere il punto di accoglienza per tutti i turisti che desiderano visitare e avere informazioni su questa vasta zona a sud di Matera. Il Casino Padula non si comprende chi lo stia utilizzando anche perché alle spalle tra il fabbricato e i due campi da calcetto hanno creato un deposito di legname, metalli e prefabbricati utilizzati per il 2019 oltre ad esserci parcheggiato un grande container in ferro che rovina maggiormente i luoghi.

In conclusione qui devono intervenire al più presto l’Ente Parco della Murgia Materana insieme al Comune di Matera.

Sappiate che noi continueremo a controllare e a denunciare.