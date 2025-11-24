Ci risiamo.E’ uno sconcio. Abbandono rifiuti lungo la gravina di Agna.

Non è la prima volta che ce ne occupiamo. Ma siamo punto e daccapo. La strada che costeggia ad anello la gravina del rione Agna, a ridosso della Grotta dei Pipistrelli, è tornata ad essere luogo di abbandono di rifiuti di ogni tipo. Antonio Serravezza segnala e chiede informazione, vigilanza e, se possibile, sanzioni. Sarebbe diverso se fosse possibile impiegare le telecamere, ma tra sentenze della Cassazione e la tutela della privacy (con l’Authority che con le inchieste di Report ha avuto un notevole calo di credibilità), non è possibile utilizzare quello strumento. E allora campagne di informazione e vigilanza…Mica facile, ma qualcosa va fatto. Ai maleducati l’invito a depositare i rifiuti nel vicino centro di raccolta di via Montescaglioso.



L’S.O.S di Serravezza.

Emergenza rifiuti a Matera: Agna Le Piane tra degrado e abbandono.

La zona di Agna Le Piane, a Matera, è diventata un deposito abusivo di rifiuti, nonostante la presenza del centro di raccolta ufficiale in via Montescaglioso. Spazzatura di ogni tipo, da ingombranti a plastica, viene abbandonata ai margini dell’anello che costeggia la Gravina e specificamente nei pressi della famosa Grotta dei Pipistrelli inquinando il suolo e mettendo a rischio la salute dei cittadini e l’ambiente.

“È inaccettabile vedere la nostra terra trattata così. Serve più controllo e sensibilizzazione”.

Il Comune di Matera dovrebbe intensificare i controlli.

È urgente intervenire per tutelare il territorio e la comunità. Non possiamo permettere che Agna Le Piane diventi un esempio di incuria.