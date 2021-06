Educazione, telecamere e sanzioni per scoraggiare gli incivili, anche in transito, che sono soliti abbandonare accanto al cassonetto degli indumenti usati di via Umbria, al rione Piccianello, ogni genere di rifiuti. La foto è eloquente e gli appassionati di articoli di modernariato potrebbero portare via, a costo zero, un vecchio cimelio. Ma ci sono anche abiti e scarpe, tirati fuori dal cassonetto. Vietato sporgersi. Ma quello sport è ancora praticato per scegliere e portar via roba dismessa. Lo avevamo denunciato la scorsa settimana e l’assessorato all’igiene urbana aveva provveduto a ripulire i luoghi. Non sarebbe durato. E la foto ne è la conferma. Siamo punto e daccapo…