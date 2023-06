Chiuso( per manutenzione) centro raccolta rifiuti Matera

La bomba d’acqua abbattutasi nel pomeriggio del 2 giugno su Matera ha procurato disagi e danni un po’ ovunque, aldilà dalla spettacolarità ”social” delle strade allagate. A tre giorni da quell’evento occorre provvedere a restituire efficienza e funzionalità ai luoghi che accolgono servizi di pubblica utilità. Il centro di raccolta rifiuti comunale di via Montescaglioso è tra questi e, pertanto, rimarrà chiuso per ”motivi di manutenzione impiantistica,dal giorno 5 al 6 giugno, salvo imprevisti” , come riportato sul cartello apposto davanti alla cancellata. Un po’ di pazienza. Ma lavori necessari. Il tempo di eseguirli.