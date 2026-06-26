Chiusa villetta piazza Marconi,a Piccianello, per festa 2 Luglio

Si è deciso di preservarla dal prevedibile carico di frequentazioni che,inevitabilmente, ci sarà per la Festa della Bruna con la visita al carro trionfale( cominciata il 23 giungno) e l’arrivo dal finesettimana delle bancarelle del mercato. Senza dimenticare il passaggio nella giornata del 2 luglio, della processione di mezzogiorno, e in serata del carro dal quartiere Piccianello fino in Cattedrale. E così, come ci ha detto l’assessore comunale all’ambiente Rocco Buccico, contattato per conoscere i motivi della recinzione- come da fotografia- si è deciso di preservarla per quei giorni. L’onere della recinzione è a totale carico dell’Associazione ”Maria Santissima della Bruna”.

La villetta, riqualificata, con una diversa fruibilità rispetto al passato, necessita di una gestione continua e più attenta vista la tipologia delle specie vegetali messe a dimora. Un solerte cittadino nei giorni scorsi si è premurato di rimuovere le piante infestanti.Quanto al refrigerio dell’area si attende che le piante crescano. La ”villetta”, va detto, finora è stata utilizzata soprattutto nelle ore serali, quando le temperature si abbassano.

