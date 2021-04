Sostenibilità, inciviltà e monitoraggio di quello che accade nei punti critici, finora poco battuti dei rioni Sassi, per l’assenza temporanea di flussi turistici,a causa dell’epidemia da covid 19. E cosi nel versante sottostante al rione Casalnuovo, nel Sasso Caveoso, si sono accumulate le buste di rifiuti lasciate lì da quanti- evidentemente- non fanno la differenziata, ma preferiscono lasciare i sacchetti nei cestini. Il risultato, come evidenziato dagli scatti dell’escursionista maratoneta Rocco Castellano sono eloquenti e con i rifiuti sparsi per terra, forse per una bravata da sabato sera o da animali in cerca di cibo. In attesa della pulizia dell’area è auspicabile che con la ripresa dei flussi turistici si attivi di pari passo una campagna di sensibilizzazione, anche in lingua straniera, per educare la gente a rispettare i luoghi. Ma servono anche controlli continui e magari con l’utilizzo di telecamere, strumenti utili per sanzionare gli incivili. Sostenibilità è anche questo. Ed è un requisito che non va solo enunciato, ma certificato e realizzato. Altrimenti assisteremo ancora a situazioni di degrado come questa.