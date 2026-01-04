Che sconcio quei divani (e non solo) al bracciolo nella gravina di Picciano

L’anno vecchio, purtroppo, non si è portato via i maleducati e inquinatori dell’ambiente. Eppure a Matera c’è un centro di raccolta, in via Montescaglioso, per la raccolta degli ”ingombranti” e un altro è in costruzione in via gravina. Ma si preferisce , come nel caso segnalatoci da ”zio” Rocco Castellano dove capita. E cosi ecco quello che si nota sul campo, con tanti rifiuti a bordo campo… sul Bracciolo, che si immette nella gravina di Picciano, vicino allo jazzo san Pietro e il Ponte ad Arco della Bradanica prima dello svincolo per la zona industriale di La Martella. Uno sconcio. Quel materiale va rimosso. Resta il problema di come monitorare le periferie dagli sversamenti illegali di rifiuti. I satelliti? E’ una opportunità da applicare…e verificare. Il centro di geodesia spaziale di Terlecchia è a pochi chilometri da Matera e la rete satellitare ha una precisione di rilevamento elevata.

